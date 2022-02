Sci nordico/Biathlon: tanti valdostani alle rassegne iridate Junior/U23

Campionati Mondiali Juniores e Under 23 di Fondo dal 22 al 27 febbraio a Lygna (Norvegia) e Campionati Mondiali Juniores e Giovani di Biathlon a Solder Hollow (Utah; Stati Uniti d’America) dal 23 febbraio al 2 marzo, rassegne iridate che presentano una numerosa rappresentanza valdostana.



In Norvegia, a difendere il tricolore, saranno venti gli atleti e tra questi, Nadine Laurent (Fiamme Oro), Federica Cassol, Emilie Jeantet (Cse), oltre agli alpini valtellinesi Michele Gasperi e Francesco Manzoni (Cse); nello staff tecnico anche Stefano Saracco.



Per la trasferta nordamericana il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato quattrodici biathleti e, tra questi, Beatrice Trabucchi (Cse), Nicolò Bétemps (Fiamme Oro), Iacopo Leonesio (Cse Carabinieri), e i portacolori del Centro sportivo Esercito, le friulane Ilaria e Sara Scattolo e l’altoatesino David Zingerle; nello staff tecnico Aline Noro.



Il programma di Lygna (Norvegia):



mar. 22 febbraio: jun – 15 km tl f - 30 km tl m mass start



mer. 23 febbraio: jun – staff. m/f



gio. 24 febbraio: u23 – 10 km tc f - 15 km tc m



ven. 25 febbraio: jun – 10 km tc m - 5 km tc f



sab. 26 febbraio: u23 – sprint tl m/f



dom. 27 febbraio: jun – sprint tl m/f



dom. 27 febbraio: u23 – staff. mista



Il programma di Solder Hollow (USA)



mer. 23/02 – ind. m/f giovani – 18 - 21 italiane



gio. 24/02 – ind. m/f jun – 18 - 21 italiane



ven. 25/02 – sprint m/f giovani – 18 - 21 italiane



sab. 26/02 – sprint m/f jun – 18 - 21 italiane



dom. 27/02 – ins. m/f giovani – 18 - 19 italiane



dom. 27/02 – ins. m/f jun – 21.15 - 22.20 italiane



mar. 01/03 – staff. m/f giovani – 18 - 21 italiane



mer. 02/03 – staff. m/f jun – 18 - 21 italiane.