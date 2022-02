Sci alpino: Roberta Persico sul podio di Cortina d’Ampezzo

Tre giorni di gare a Cortina d’Ampezzo (Belluno) dedicate alla Fis Master Cup dove sono iscritti atleti tesserati per i sodalizi valdostani.



Ieri nel SuperG al femminile, nella categoria 55 – 59 anni, terza posizione di Roberta Persico (Sc Pila; 1’05”74), nella gara vinta dall’austriaca Anita Gstrein (1’02”73) davanti alla cadorina Marina Capretta (1’05”51).



Nei Master A, 60 – 64 anni, successo dell’austriaco Gottfried Ascher (58”48), con 13° posizione di Corrado Canonico (Sc Pila; 1’02”73).



Nei Master B, 55 – 59 anni, ancora Austria in cima al podio, grazie a Otto Unterkofler (56”76); al 9° posto Alfredo Gualla (59”09).



Nella Combinata femminile, bissa il successo Anita Gstrein (1’42”96), mentre recupera una posizione tra i pali stretti ed è seconda Roberta Persico (1’45”68).



Oggi erano in programma due Giganti (classifiche non ancora ufficializzate); domani chiusura la disputa dello Slalom