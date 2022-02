Sci alpino: Benjamin Alliod secondo nel Gigante Fis all’Abetone

Terzo giorno di gare questa mattina valide per il Grand Prix Italia all’Abetone (Pistoia) col primo dei due Giganti del programma sulle nevi toscane, ed ottimo risultato conseguito da Benjamin Alliod che coglie in rimonta il secondo posto.



La vittoria è andata al padovano, tesserato in Trentino, Matteo Pizzato (2’00”07), che ha la meglio, per soli 7/100, di Benjamin Alliod (Cse; 2’00”14) e, di 10/100, del friulano Luca Taranzano (2’00”17). Al 23° posto Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 2’01”97); 42°, 2° Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 2’05”33); 79° Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 2’08”46); 88° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 2’10”08); 92° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 2’10”51); 93° Federico Viérin (Sc Pila; 2’10”78).



Domani si replica col secondo Gigante Fis del Grand Prix Italia.



GpI Sci alpino



Secondo Slalom Fis del Grand Prix Italia, oggi, a Ovindoli (L’Aquila) vinto dalla poliziotta gardenese Vivien Insam (1’30”55). Al quarto posto Lucrezia Lorenzi (Cse; 1’31”16); 5°, in recupero dall’11° posizione di metà gara, Martina Perruchon (Cse; 1’31”23 secondo miglior crono nella seconda manche); 15° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’32”83; in risalita di dieci posizioni); 18° Nadine Brunet (Sc Aosta; 1’33”09; anche lei in rimonta di dieci piazze); recupera cinque posti e conclude 22°, 5° Aspiranti, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’33”71); 35° Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’38”38).



EC Sci alpino



Dopo la cancellazione di ieri, questa mattina atlete in pista per la prima prova cronometrata della Discesa libera di Crans Montana (Svizzera), tappa di Coppa Europa di Sci alpino femminile. Sei austriache nelle migliori dieci e tripletta al vertice della classifica, capeggiata da Sabrina Maier (1’15”06); miglior azzurra, 4°, la poliziotta lecchese Roberta Melesi (1’15”59); 10° Monica Zanoner (Cse; 1’16”01); 18° Giulia Albano (Cs Carabineiri; 1’16”97); 24° Elena Dolmen (Cse; 1’17”35); 27° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’17”69; ultima delle nove azzurre nei ‘trenta’); 38° Sofia Pizzato (Cse; 1’18234); 49° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’19”82); 50° Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’20”40).



Domani e domenica dalle 10 due Discese libere valide per il circuito continentale.