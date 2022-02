GRIVON E BRUNOD CONVOCATI PER IL RADUNO NAZIONALE SCI NORDICO FISDIR

Alex Grivon e Daniel Brunod, dell’ASD Avres Onlus, sono stati convocati per il raduno della Nazionale di sci nordico FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) che si terrà a Brunico (BZ) dal 25 febbraio al 1 marzo. La squadra Nazionale sarà ospitata presso la sede del Centro Sportivo Esercito, grazie alla collaborazione tra Centro Addestramento Alpino di Aosta e la sede del Centro sportivo Esercito di Courmayeur. La convenzione stipulata tra la Federazione FISDIR ed il Ministero della Difesa permette agli atleti delle squadre nazionali di usufruire delle strutture sportive dell’Esercito ed allenarsi sugli stessi comprensori sciistici degli atleti delle discipline nordiche delle squadre nazionali e delle squadre di sede dell’Esercito.

I due atleti Daniel Brunod e Alex Grivon raggiungeranno i loro compagni per un raduno, dopo questo lungo periodo di sospensione dovuto alle problematiche pandemiche. I ragazzi saranno seguiti dai tecnici valdostani Jean Paul Chadel e Nicolò Maule, coadiuvati dal tecnico altoatesino Annalis Schnitze; saranno presenti altri sei atleti in rappresentanza di Lombardia, Alto Adige ed Emilia-Romagna.Le sessioni di allenamento sugli sci, si svolgeranno ad Anterselva, mentre la preparazione a secco verrà effettuata presso la sede del Centro Sportivo Esercito a Brunico.

Riparte finalmente un programma tecnico che prevede i campionati Italiani a Roccaraso (Aq) il 25 e 26 marzo 2022, una serie di raduni estivi/autunnali in Valle d’Aosta e per il mese di febbraio 2023 la partecipazione della delegazione Italiana ai Campionati Mondiali “VIRTUS” per le discipline nordiche a Seefeld in Austria, dove speriamo di veder convocati i rappresentanti valdostani.