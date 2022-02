Sport invernali: Il calendario delle gare in Valle d’Aosta fino al 27 febbraio

Di seguito tutte le date del calendario di sSabato 19, dalle 14, sulla Leonardo David di Gressoney St-Jean, Parallelo Cuccioli 2, circuito Asiva, organizzato dallo Sc Gressoney MR, trofeo Immobiliare Gest.



Sabato 19, dalle 14.30, a Flassin di Saint-Oyen, Campionati regionali Senior, Giovani, Allievi e Ragazzi Mass start in tecnica libera, circuiti Seniores, Asiva, Gros Cidac, organizzati dallo Sc Gran San Bernardo, coppa messa in palio dal sodalizio organizzatore.



Sabato 19, dalle 11, nello SnowPark AreaEffe di Pila, Coppa Italia di Slope style, organizzato dallo Sc Crammont MB, 1° memorial Andrea Belfrond.



Domenica 20, dalle 10, sulla Leonardo David di Gressoney St-Jean, Parallelo Cuccioli 1, circuito Asiva, organizzato dallo Sc Gressoney MR, trofeo Immobiliare Gest.



Domenica 20, dalle 9, sulla Ostafa 2 di Champoluc, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Le Rocher Hòtel.



Domenica 20, dalle 10, sulla Leissé di Pila, Gigante Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Chamolé, coppa Vittoria Assicurazioni.



Domenica 20, dalle 10, sulla Dzovennoz di Bionaz, Individuale piccolo calibro e aria compressa, organizzata dallo Sc Bionaz Oyace, circuito Unicredit, trofeo Comune di Bionaz.



Domenica 20, dalle 11, nello SnowPark AreaEffe di Pila, Coppa Italia di Big Air, organizzato dallo Sc Crammont MB, 1° memorial Andrea Belfrond.



Lunedì 21 e martedì 22, dalle 10, sulla Nouva di Pila, Slalom Fis Junior, circuito Cva Energie, organizzati dallo Sc Chamolé, trofeo Cofruits.



Mercoledì 23 e giovedì 24, dalle 10, sulla Emile Noussan di Valtournenche, due Giganti Fis, organizzati dal Club de Ski, circuito Cva Energie, trofeo Fideuram.



Giovedì 24 le prove e venerdì 25, dalle 10 sulla Bellevue di Pila, il SuperG Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzati dallo Sc Pila, coppa Comune di Gressan.



Venerdì 25, dalle 9, sulla Benevy di Valgrisenche, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Valgrisenche, coppa del sodalizio organizzatore.



Sabato 26, dalle 14, sulla Gran Tor di Saint-Barthélemy, Individuale in tecnica classica per Giovani, Allievi, Ragazzi e Cuccioli, circuiti Asiva, Gros Cidac, Irv srl, organizzati dallo Sc Saint-Barthélemy, trofeo Carlo Trossello.



Sabato 26, dalle 10, nello SnowPark AreaEffe di Pila, Big Air per tutte le categorie, organizzato dall’Aosta Snowboard club, trofeo High Shapes.



Sabato 26 e domenica 27, dalle 10, sulla Châtelaine di Pila, Gymkana riservata ai Baby2 e ai Baby 1 e SuperBaby2, circuito Unicredit, organizzata dallo Sc Aosta, trofeo Pila spa.



Domenica 27, dalle 10.30, nell’IndianPark di Cervinia, Big Air per tutte le categorie, organizzato dal We Snowboard Cervinia, trofeo del sodalizio organizzatore.