Sci alpino: Lo Sc Torgnon primo nella classifica per società a Pila

SuperG riservato alla categoria Ragazzi sulla Bellevue di Pila, gara inserita nel circuito regionale Gros Cidac alla quale hanno preso il via 150 concorrenti e vinta da Ginevra Sisto Besozzi e Matteo Garin. Nella classifica per società per somma di tempi, successo dello Sc Torgnon, davanti allo Sc Crammont MB e al Club de Ski Valtournenche.



Nella competizione in rosa, s’impone Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’12”06), che precede di 5 e 20/100 rispettivamente Claudia Renoldi (Sc Torgnon; 1’12”11) e Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’12”26). Al quarto posto Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 1’13234); e al quinto Ginevra Bisellini (Club de Ski; 1’13”61).



Al maschile, con i primi tre racchiusi in soli 28/100, successo di Matteo Garin (Sc Torgnon; 1’08”72), che ha preceduto Arturo Livio D’Ippolito (Club de Ski; 1’08”77) e Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’09”00). In quarta posizione Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’09”69) e in quinta Stefano Andreis (Sc Aosta; 1’09”71).



Sempre sulla Bellevue di Pila, ancora protagonista il circuito Gros Cidac, con due SuperG riservate alla categoria Allievi, organizzazione affidata allo Sc Pila.



EC Sci alpino



È del finanziere bresciano Giovanni Franzoni il secondo SuperG di Coppa Europa di Sci alpino maschile di Oppdal (Norvegia), che con questa vittoria consolida ulteriormente il primato nella classifica generale di specialità, con 453 punti, 161 in più dell’austriaco Christoph Krenn (292). Giovanni Franzoso (57”35), si è imposto nel SuperG, posticipato di quasi tre ore, precedendo la coppia austriaca Lukas Feurstein (57”61) e Otmar Triedinger (57”64). In 19° posizione Nicolò Molteni (Cse; 58”74); 39° Benjamin Alliod (Cse; 59”56); non hanno concluso la gara Federico Simoni (Cs Carabinieri), Guglielmo Bosca, Simon Talacci (Cse).