Sci alpino: Lo Sc La Thuile Rutor s'aggiudica la Coppa Comune di Gressan a Pila

Circuito Gros Cidac ancora protagonista sulla Bellevue di Pila che ha ospitato il SuperG Allievi vinto da Giorgia Collomb e Peter Corbellini. Organizzato dallo Sc Pila, in palio per la classifica per società per somma di tempi, la Coppa Comune di Gressan, che va a far bella mostra di sé nella bacheca dello Sc La Thuile Rutor che ha preceduto lo Sc Torgnon e il Club de Ski Valtournenche.



Nella competizione femminile, successo di Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’06”28), seguita da Gaia Gorret (Sc Torgnon; 1’07”24) e da Sara Rubagotti (Sc Mont Glacier; 1’07”78). In quarta posizione Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’07”93) e, in quinta, Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’08”43).



Al maschile, il miglior tempo lo fa segnare Peter Corbellini (Club de Ski; 1’05”65), che precede Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’06”24) e Yannick Bassanini (Sc Courmayeur MB; 1’06”65). Al quarto posto Hervé Bieller (Sc Crammont MB; 1’06”79) e quinto Christophe Jacquemod (SC Courmayeur MB; 1’06”82).