Sci alpino: Belfrond sul podio Juniores nello Slalom di Ovindoli

Il Grand Prix Italia femminile, dal doppio Gigante di Roccaraso, resta nella provincia dell’Aquila (Abruzzo) e si trasferisce a Ovindoli per uno Slalom Fis con Annette Belfrond che, nella seconda manche recupera sei posizioni e conquista il podio della categoria Juniores.



La bormina Marika Mascherona (1’37”55) recupera 2/100, accumulati nella prima manche, e scavalca l’altoatesina delle Fiamme Azzurre, Petra Unterholzner (1’38”34), con terza la francese Chiara Pogneaux (1’39”06). È 14° a metà gara, recupera sei posizioni e conclude 8° Annette Belfrond (Cse; 1’39”52; 3° Juniores); risale dieci piazze ed è 18°, 5° Aspiranti, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’42”66); guadagna otto posizioni e chiude 22° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’43”11); 29° Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’47”64); dopo il 18° posto al termine della prima manche, 3° Aspiranti, non termina la seconda Tatum Bieler (Sc Gressoney MR); ‘out’ nella seconda anche Nadine Brunet (Sc Aosta). Domattina si replica, con il secondo Slalom Fis del programma abruzzese.



GpI Sci alpino



Due Slalom Fis del Grand Prix Italia nel programma pistoiese, all’Abetone; ieri, per le cattive condizioni meteo si è rinviata la prima gara a questa mattina, cancellando la seconda, in calendario oggi. A imporsi è stato il poliziotto padovano Stefano Pizzato (1’30”80), che rimonta dalla settima posizione di metà gara e scavalca l’alpino bresciano Lorenzo Moschini (Cse; 1’30”91) e il finanziere cuneese Corrado Barbera (1’31”09). Al 24° posto Federico Vietti (Sc Pila; 1’33”71); 37°, 5° Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’36”20); 52° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’39”47).



Domani, sempre all’Abetone, in programma due Giganti Fis, validi per il circuito istituzionale Fisi – Grand Prix Italia