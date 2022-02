Sci alpino: Annette Belfrond vince il Gigante di Roccaraso

Gigante Fis, valido per il Grand Prix Italia a Roccaraso (L’Aquila), recupero della gara rinviata il giorno precedente, vinta da Annette Belfrond.



Già al comando a metà gara con un solo centesimo di vantaggio sulla francese Louison Accambray, Annette Belfrond (Cse; 1’55”85) nella seconda metà di gara incrementa un poco il vantaggio e precede la coppia transalpina Accambray e Axelle Chevrier, seconde a pari merito in 1’55”93. In 17° posizione Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’58”23); 25° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’59”95); 31° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’00”27); 36° Nadine Brunet (Sc Aosta; 2’00”89); 40° Greta Boano (Sc Crammont MB; 2’01”50).