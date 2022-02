GpI Sci alpino: Annette Belfrond concede il bis a Roccaraso

Fa doppietta Annette Belfrond imponendosi anche nel secondo Gigante Fis valido per il Grand Prix Italia, disputato subito dopo il recupero della gara del giorno precedente a Roccaraso (L’Aquila).



Di nuovo al comando a metà gara, Annette Belfrond (Cse; 1’59”30) resiste al tentativo di rimonta della trentina Beatrice Sola (1’59”47; 5° a metà gara) e dell’altoatesina Chayenne Kostner (1’59”83). Al 18° posto Elisa Pilar Lucchini (Cse; 2’01”86); 19°, in risalita di quattro posizioni, Nadine Brunet (Sc Aosta; 2’02”02); 26° Lucrezia Lorenzi (Cse; 2’03”04); 35° Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 2’05”12); 47° Greta Boano (Sc Crammont MB; 2’06”50); 48° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’06”54).



Snowboard



Squadra Asiva di nuovo impegnata in due Snowboardcross Fis Junior, sabato 19 e domenica 20, a Passo San Pellegrino (Trento). Con gli allenatori Nicola Bagliani e Lorenzo Semino, al via della due giorni trentina ci saranno: Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur), Alice Bruno, Margherita Gal (Aosta Snowboard club), Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB). Iscritto alle gare anche Riccardo Carrozzino (Snow Team Courmayeur).