Snowboard: Francesia Boirai e Tropiano sul podio dell’Sbx Trophy Germany

Proficua trasferta per la squadra Asiva di Snowboard a Grasgeheren (Germania) per prendere parte alle gare di Snowboardcross Fis Junior e, insieme ai rider del Comitato, c’erano anche Lisa Francesia Boirai e Elia Tropiano che nei due giorni hanno conquistato il podio nell’Sbx Trophy Germany riservato alla categoria Children.



Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur) ha concluso al secondo posto alle spalle della svizzera Noemie Wiedmer, con terza la britannica Rosalia Contadino. Al maschile successo del tedesco Danilo Pohl con 6° Elia Tropiano (Snow Team Courmayeur).





Nella seconda giornata di gara è terzo Elia Tropiano alle spalle dell’austriaco David Erhard e del bolognese, tesserato in Trentino, Noa Romagnoli. Al femminile bissa il successo Noemie Wiedmer, davanti alla connazionale Alina Koller e alla tedesca Rosalie Bauer, con quarta Lisa Francesia Boirai.



Negli Snowboardcross Fis Junior, nella prima giornata di gara, successo della tedesca Florina Pohl; al nono posto, Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) e Alice Bruno (Aosta Snowboard club); 17° Margherita Gal (Aosta Snowboard club). Nella competizione maschile, vittoria dello svizzero Mischa Staehli. In 17° posizione Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).



Nella replica gradino alto del podio alla tedesca Celia Trink. Conclude al 6° posto Camilla Angiolini; 9° Margherita Gal; 17° Alice Bruno. Ancora Germania sul gradino alto del podio, co Niels Conradt; 33° Matteo Rezzoli.