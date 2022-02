Snowboard: Buone prestazioni dei rider rossoneri a Grasgehren

Due giorni di Snowboardcross Fis Junior a Grasgehren (Germania) con impegnata la squadra Asiva che ha conquistato ottimi piazzamenti. Sulle nevi tedesche anche Lisa Francesia Boirai e Elia Tropiano, al via dell’Sbx Trophy Germany Under 15, ed entrambi bravi a conquistare un posto sul podio.



Nella prima giornata di gara, successo della tedesca Florina Pohl; al nono posto, Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) e Alice Bruno (Aosta Snowboard club); 17° Margherita Gal (Aosta Snowboard club). Nella competizione maschile, vittoria dello svizzero Mischa Staehli. In 17° posizione Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).



Nella replica gradino alto del podio alla tedesca Celia Trink. Conclude al 6° posto Camilla Angiolini; 9° Margherita Gal; 17° Alice Bruno. Ancora Germania sul gradino alto del podio, co Niels Conradt; 33° Matteo Rezzoli.



JO Biathlon



Sarebbe stato dopo tre poligoni, ma ancora un errore all’ultimo poligono fa scivolare al 6° posto Dorothea Wierer (/a 2’07”2; 0 0 2 1) nell’Inseguimento dei Giochi olimpici di Beijing/Pechino 2022. Conferma la prima posizione della Sprint lìimprendibile norvegese Marte Olsbu Roeiseland (34’46”9; 0 0 1 0), davanti alla svedese Elvira Oeberg (a 1’36”5; 0 1 2 0) e alla connazionale Tirl Eckhoff (a 1’48”7; 1 1 0 1). In 32° posizione Lias Vittozzi; recupera bel venti posizioni e si assesta al 37° posto Samuela Comola (Cse; a 5’23”5; 0 1 1 1).



ECh Scialpinismo



Argento e bronzo per le coppie azzurre impegnate a Boi Taull (Spagna), nelle Staffette valide per il Campionato Europeo di Scialpinismo. Giulia Murada (Cse) e Nicolò Canclini (32’53”) e Alba De Silvestro e Michele Boscacci (Cse; 33’13”) conquistano le piazze d’onore alle spalle dei francesi Emily Harrop e Thibault Anselmet (32’10”).



Sci alpino



Gigante Fis Junior, ieri, a San Giovanni di Fassa (Trento), vinto dallo spagnolo Tomas Barata (1’41”65), davanti a Filippo Segala (Sc Aosta; 1’42”58). Settimo, 3° Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’44”12); 15° Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 1’45”47).