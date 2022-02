Scialpinismo: Sylvie Truc sul podio dell’Individuale di Forni Avoltri

Due giorni dedicati alla Coppa Italia Giovani a Forni Avoltri (Udine) con la disputa della Sprint e dell’Individuale, format quest’ultimo che ha consegnato a Sylvie Truc un posto sul podio nella categoria Juniores.



Nei Cadetti 1, Under 16 maschile, successo del trentino Thomas Magnini; in decima posizione Elia Demicheli (Sc C. Gex); 12° Gabriele De Pieri (Sc C. Gex).



Nei Cadetti 2, Under 18 maschile, quinto posto di Laurent Battendier (Sc C. Gex), nella gara vinta dal lecchese Martino Utzeri.



Nelle Juniores, quarto e sesto posto di Sylvie Truc e Chloe Collé, entrambe dello Sc C. Gex, e gradino alto del podio alla lecchese Erika Sanelli. In campo maschile, vittoria del valtellinese Simone Murada, con 11° François Battendier (Sc C. Gex).



Nei Cadetti 1, domenica, nell’Individuale, si è imposto il bergamasco Mirko Migliorati (32’41”). In 22° posizione Elia Demicheli (40’08”); 28° Tommaso Broglio (Sc Courmayeur MB; 41’21”); 32° Guido Limana (Sc C. Gex; 45’47”).



Nei Cadetti 2, successo del trevigiano Leonardo Vincenzo Taufer (33’09”) e 10° posizione di Gabriele De Pieri (36ì21”). Al 18° e 19° posto Laurent Battendier (38’23”) e Erik Brunod (Sc C. Gex; 38’29”); 27° Matteo Borettaz (Sc C. Gex; 39’46”); 30° Didier Chaberge (Sc C. Gex; 40’35”).



Nelle Juniores, terzo gradino del podio a Sylvie Truc (43’48”) alle spalle di Erika Sanelli (42’11”) e della bergamasca Lara Nodari (43’42”); 5° Chloe Collé (53’25”). Al maschile, vittoria del valtellinese Davide Sambrizzi (41’08”); 15° Laurent Battendier (51’08”). Nella classifica per società, prima posizione alla valtellinese Polisportiva Albosaggia (3402 punti); 5° lo Sc Corrado Gex, a quota 1629.



Definito il quartetto della Staffetta 4 x 6 km femminile di Biathlon, gara del programma olimpico di Beijing/Pechino 2022. Con il pettorale numero sette, la squadra azzurra, che presenta Lisa Vittozzi al lancio, seguita da Dorothea Wierer; in terza frazione Samuela Comola e, a chiudere, Federica Sanfilippo. Il via, domani, alle 8.45.