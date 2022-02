Sci nordico: N. Laurent, Cassol e Abram sul podio di Schilpario

Seconda giornata di gara a Schilpario (Bergamo) dedicata alla Coppa Italia con la Mass start in tecnica classica, format che vede, oltre ad una buona prestazione generale della squadra Asiva, Nadine Laurent, Federica Cassol e Mikael Abram occupare un posto sul podio.



Categoria Senior * 15 km f / 20 km m – Cpi Mass start tc – Doppietta del Centro sportivo Esercito, grazie a Martina Bellini (48’15”6), che ha la meglio, per 8”4, di Federica Cassol (48’24”0), con terza la trentina delle Fiamme Gialle, Nicole Monsorno (48’36”9). Al quarto posto, a 35”5 dalla vincitrice e a 14”2 dal podio, Emilie Jeantet (Cse; 48’51”1). Al 6° posto Ilenia Defrancesco (Cse); 8° Laura Colombo (Cse). Cede soltanto in volata il gradino più alto del podio Mikael Abram (Cse; 54’35”3) per un solo decimo alle spalle del poliziotto altoatesino Dietmar Noeckler (54’35”2). Dal 7° al 10° posto Martin Coradazzi, Giacomo Gabrielli, Michele Gasperi e Giuseppe Montello (Cse); 12° Daniele Serra (Cse); 17° Nicolò Cusini (Cse); 19° Francesco Manzoni (Cse); 30° Andrea Restano (Sc Drink; 1h 03’02”4).



Categoria Juniores * 10 km f / 15 km m – Cpi Mass start tc – Volata ‘lunga’ di quattro atlete alla rincorsa della vittoria, e a spuntarla è la bergamasca Désirée Dedei (31’10”2) sulla valtellinese delle Fiamme Gialle, Veronica Silvestri(31’14”2) e su Nadine Laurent (Fiamme Oro; 31’15”1), con quarta la cuneese delle Fiamme Gialle, Elisa Gallo (31’16”3) e, quinta, più attardata, la valtellinese dell’Esercito, Lucia Isonni (32’20”5). Al 9° posto Aline Ollier (Sc Valdigne MB; 32’49”6); 17° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy); 20° Anaïs Maluquin Segor (Sc Drink). Al maschile, vittoria del finanziere bellunese, Elia Barp (41’37”8). In ottava posizione Federico Bonino (Gs Godioz; 42’57”1); 16° André Philippot (Gs Godioz; 44’12”7); 29° Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy); 36° Gêròme Garin (Sc Valgrisenche).



Categoria Aspiranti * 15 km f / 20 km m – Cpi Mass start tc – Al femminile, successo della poliziotta romana Maria Gismondi (32’43”7). Al 15° posto Virginia Cena (Gs Godioz; 35’07”1); 31° Emilie Monica Cappelletti (Team Ski Torgnon 2.0). Buon quinto posto di Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 44’56”3) nella gara vinta dal finanziere cuneese Davide Ghio (43’53”3). Al 18° posto Simone Gemelli (Gs Godioz); 50° Javier Ducret (Sc Drink); 56° Clément Cavagnet (Sc Gran Paradiso); 64° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy); 70° Dennis Perrin (Team Ski Torgnon 2.0).