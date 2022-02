Sci alpino: Alliod al miglior risultato in carriera nel SuperG di Oppdal

Un lento e costante miglioramento di Benjamin Alliod che nel SuperG di Coppa Europa di Sci alpino a Oppdal (Norvegia) ha conquistato il miglior risultato in carriera nel circuito continentale, centrando per la seconda volta l’entrata in zona punti.



La vittoria è andata al norvegese Markus Nordgaard Fossland (1’11”50), a precedere la coppia austriaca composta da Daniel Danklmaier (1’11”59) e Stefan Babinsky (1’11”70), con quarto, a 3/10 dal podio, il finanziere bresciano Giovanni Franzoni (1’12”00). Al 13° posto Nicolò Molteni (Cse; 1’12”52); 17° Guglielmo Bosca (Cse; 1’12”68); 25° Benjamin Alliod (Cse; 1’13”35; precedente miglior risultato, 29°, il 14 febbraio 2020, nella Combinata di Sella Nevea); 45° Simon Talacci (Cse; 1’15”37); non ha concluso Federico Simoni (Cs Carabinieri).



JO Snowboard



Non ha centrato la qualifica per la finale del Big air dei Giochi Olimpici di Beijing/Pechino 2022 Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB), 22°, con 93.00 punti, nella classifica capeggiata dal canadese Max Parrot (164’.75).



JO Sci alpino



Argento di Sofia Goggia (1’32”03) e bronzo a Nadia Delago (1’32”44) nella Discesa libera femminile delle Olimpiadi di Beijing/Pechino 2022 con gradino alto del podio occupato dalla svizzera Corinne Suter (1’31”87). Quattro azzurre nelle migliori undici: 5° Elena Curtoni (Cse; 1’32”87); 11° Nicol Delago (1’33”69).