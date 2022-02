Biathlon: M. Trabucchi e N. Bétemps vincono l’Individuale di Tesero

Dopo la Sprint del giorno precedente torna sul gradino più alto del podio Martina Trabucchi impegnata nello Short Individual della seconda giornata di AlpenCup e Coppa Italia a Tesero (Trento), successo al quale s'aggiunge anche la vittoria di Nicolò Bétemps dopo il secondo posto conquistato nella prima giornata di gare.



Categoria Juniores * 10 km f / 12,5 km m – S. Ind. pc – Doppietta del Centro sportivo Esercito, con il secondo successo due giorni di Martina Trabucchi (30’36”4; 0 1 1 0) e Gaia Brunetto (30’37”9; 2 0 1 0) con terza la valtellinese Daniela Gaglia (33’03”6; 0 1 0 2). Al quinto posto Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace; 35’02”d0; 0 1 2 2); 8° Gaia Brunello (Cse). vittoria del poliziotto trentino Elia Zeni (32’31”4; 1 0 0 1). Ottavo Leonardo Mosquet (Sc Sarre; 36’03”1; 2 1 0 1); 11° Stefano Canavese (Cse).



Categoria Giovani * 7,5 km f / 10 km m – S. Ind. pc – Quarto posto, a meno di 8” dal podio, di Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 25’55”4; 0 1 0 0) nella gara vinta dalla friulana dell’Esercito, Sara Scattolo (24’46”2; 1 1 0 1). Al 20° posto Giorgia Saracco (Sc Brusson); 32° Valentina Naudin (Sc Granta Parey); 35° Alice Pacchiodi (Gs Godioz); 39° Giulia Leonardo (Sc Amis de Verrayes). Gradino alto del podio per Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 28’38”3; 1 0 1 1), con quarto, a 18” dal podio Dewis Barrel (Sc Valgrisenche; 27’27”0; 0 0 0 1). Al 14° posto Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace); 16° Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR); 18° Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes); 21° Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace); 24° Thierry Bianquin (Gs Godioz); 26° Stefan Navillod (Cs Carabinieri); 39° Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace); 41° Laurent Curtaz (Sc Brusson).



Categoria Aspiranti * 7,5 km f / 10 km m – S. Ind. pc – Tripletta austriaca, capitanata da Lena Pinter (25’32”6; 1 1 0 0). Al 20° posto Michelle Saracco (Sc Brusson; 30’09”8; 0 0 1 3); 31° Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes); 35° Noelie Navillod (Sc Amis de Verrayes); 52° Cecilai Martinet (Sc Bionaz Oyace). In campo maschile si è imposto il cuneese Michele Carollo (27’25”1; 0 1 0 0). In 13° posizione Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 29’56”5; 0 1 2 3); 18° Michel Deval (Sc Amis de Verrayes); 30° Alessandro Rizzi (Sc Champocher); 33° Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes); 44° François Chapellu (Sc Amis de Verrayes); 48° Richard Hugonin (Gs Godioz).



Categoria Senior * 15 km m * S. Ind. pc – Prima e terza posizione all’Esercito, con Saverio Zini (39’44”4; 1 0 0 0) e Paolo Rodigari (40’27”5; 1 1 0 0), con secondo lo svizzero Gion Stalder (40’15”8; 0 1 0 1). Sesto Cédric Christille (Fiamme Gialle; 41’31”6; 1 1 0 1); 10° Nicola Romanin (Cse).