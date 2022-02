Cinque categorie, trecentocinquanta giovani e giovanissimi concorrenti a colorare con le loro tute e divise dei sodalizi valdostani del Fondo il prato di Sant’Orso a Cogne, a contendersi il podio della Sprint riservata a Allievi e Ragazzi (circuito Gros Cidac) e l’Individuale per Cuccioli (circuito Irv srl), Baby e BabySprint (circuiti omonimi), entrambe le specialità in tecnica libera. Organizzata dallo Sc Drink, in palio per la classifica per società, il Trofeo Nissen e Vivien Empereur, coppa vinta dal sodalizio organizzatore.



Categoria Allievi * Sprint tc – Successo al femminile di Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso), davanti a Claire Frutaz (Sc Drink), Vittoria Cena (Gs Godioz) e Emilie Gontier (Sc Drink). In campo maschile, vittoria di Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes) a precedere Fabio Restano (Sc Drink), Mattia Saracco (Sc Brusson) e Jacopo Florio (Gs Godioz).



Categoria Ragazzi * Sprint tc – Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace) ha avuto ragione di Martina Bisson (Pol. Pollein) e Elodie Christille (Sc Brusson). Nei maschi, s’impone Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes), davanti a Yannick Farinet (Sc Gran San Bernardo) e al compagno di sodalizio, Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes).



Categoria SuperBaby * Ind. tc – Gradino alto del podio per Angelie Chabod (Sc Valsavarenche; 4’16”3), che precede Alice Borbey (Gs Godioz; 4’17”2) e Ethel Nicoletta (Sc St-Barthélemy; 4’27”3). Nei maschi, successo di Lorenzo Andreo (Gs Godioz; 4’12”9), seguito da Dennis Gens (Sc Brusson4’22”9) e da Vincent Jacquin (Sc Gran San Bernardo; 4’25”8).



Categoria Baby * Ind. tc – Doppietta del Team Ski Torgnon 2.0, grazie a Viola Bochiccio (3’44”9) e Jacqueline Bagnod (3’54”6), con terza Matilde Piccinno (Sc StBarthélemy; 3’58”8). Nei maschietti, Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 3’18”2) precede Simon Lombard (Sc St-Barthélemy; 3’31”4) e Nadir Bastrentaz (Sc Gressoney MR; 3’37”9).



Categoria Cuccioli * Ind. tc – Prima al traguardo Sophie Bonin (Gs Godioz; 6’04”9), precede Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 6’06”9) e Leticia Busca (Sc Gressoney MB; 6’09”9). Nei maschi, successo di Enea Bortolotti (Sc Amis de Verrayes; 5’29”2) che ha meglio sulla coppia dello Sc Drink, Christophe Viérin (5’36”3) e Michel Gontier (5’48”4).