Sci alpino Master: Più di cento concorrenti per il doppio Gigante di Pila

Più di centro concorrenti sulla pista Leissé di Pila per il doppio appuntamento col Gigante di Coppa Italia Master che vedono mettere a segno una doppietta Claudia Bassetti, Enrico Voyat, Emanuele e Andrea Riccardo Ravano, Rebecca Garin.



Master D * gara #1 – Successo della genovese, tesserata in Piemonte, Claudia Bassetti (1’06”52) su Silvia Morselli (Sc Val d’Ayas; 1’10”71) e a Lucia Magenta (Master Team Pila).



Master C * Enrico Voyat (Master Team Pila; 57”61) ha la meglio su Guido Lami (Club de Ski) e su Corrado Canonico (Sc Pila), secondi a pari merito in 58”99.



Master B * Doppietta dello Sc Pila con Stefano Balagna (54”51) e Jean-Paul Voyat (55”83), con terzo Giulio Pucchi (Sc Chamois; 58”22).



Master A * Emanuele Ravano (Sc Courmayeur MB; 52”85) precede Valerio Luglio (Sc Crammont MB; 58”71) e il catanese Andrea Sebastiano Manno (1’01”25).



Categoria Giovani/Senior * Vittoria di Rebecca Garin (Sc Torgnon; 54”67) davanti a Camilla Dooms (Sc Crammont MB; 55”26) e Matilde Stacchetti (Sc Pila; 56”47). Al maschile, successo di Andrea Riccardo Ravano (Sc Courmayeur MB; 55”65) sulla coppia dello Sc Pila, Didier Tognan (56”20) e Giorgoi Balagna (56”29).



Master D * gara #2 – Bissa il successo Claudia Bassetti (1’05”17) a precedere Lucia Magenta (1’08”94) e Silvia Morselli (1’09”69).



Master C * Doppietta di Enrico Voyat (55”25), davanti a Corrado Canonico (57”44) e a Guido Lami (57”92).



Master B * Tripletta dello Sc Pila con Stefano Roma (54”45) seguito da Alfredo Gualla (54”64) e Jean-Paul Voyat (54”89).



Master A * Podio identico a gara #1, con Emanuele Ravano (51”20), davanti a Valerio Luglio (58”05) e Andrea Sebastiano Manno (59”87).



Categoria Giovani/Senior * Terzetto di testa fotocopia di gara #1, con Rebecca Garin (53”28) a precedere Camilla Dooms (53”49) e Matilde Stacchetti (54”77). Bissa il successo Andrea Riccardo Ravano (53”32), seguito da una coppia dello Sc Aosta composta da Andrea Rossi (53”43) e Enrico Pignatelli (53”69).