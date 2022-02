Sci alpino: Allo Sc La Thuile Rutor il Trofeo F.B. Legnami a Champoluc

Più di 150 concorrenti si sono dati battaglia sulla pista Ostafa 2 di Champoluc nel Gigante riservato alla categoria Allievi, circuito regionale Gros Cidac, vinto da Giorgia Collomb e da Peter Corbellini. Organizzato dallo Sc Val d’Ayas, in palio per la classifica per società il Trofeo F.B. Legnami, vinto dallo Sc La Thuile Rutor, che ha preceduto il Club de Ski Valtournenche e lo Sc Crammont MB.



Al femminile, successo di Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’37”49: miglior crono in entrambe le manche), davanti a Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’40”58) e a Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’40”69). Al quarto e quinto posto una coppia dello Sc Crammont MB: Anaïs Lustrissy (1’41”74) e Carlotta Paletti (1’42”18).



In campo maschile, vittoria di Peter Corbellini (Club de Ski; 1’36”81) seguito da Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’37”40) e da Riccardo Parini (Sc Aosta; 1’37”68). In quarta e quinta posizione ancora una coppia dello Sc Crammont MB: Pablo Nicolas Russi (1’37”79) e Hervé Bieller (1’37”98).



JO Sci nordico



Chiude all’ottavo posto il quartetto azzurro la Staffetta 4 x 10 km mista delle Olimpiadi invernali Beijing/Pechino 2022. Ottimo il lancio in alternato di Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 30’38”8), terzo al cambio, distanziato di 24”1 dalla testa della classifica (il russo Alexey Chervotkin) e sulle code – 6/10 – dal tedesco Janosch Brugger; seconda frazione affidata a Francesco De Fabiani (Cse; 30’52”1; 8° tempo parziale; Italia 7°). Poi, le due frazione in skating, con Giandomenico Salvadori e Davide Graz, che portano il Team Italia al traguardo in 2h 00’16”8, ottavi, con un ritardo di 5’25”9 dalla medaglia d’oro, al collo dei russi Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov e Sergey Ustiugov (1h 54’59”7). Argento alla Norvegia (a 1’07”2) e bronzo alla Francia (a 1’16”4).