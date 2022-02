Sci alpino: Lo Sc Crammont MB vince il Trofeo MP Filtri a Courmayeur

Pista Le Greye di Courmayeur cornice ideale per accogliere gli oltre 300 Cuccioli – 157 Cuccioli 1 (anno 211; 66 femminucce e 91 maschietti); 152 Cuccioli 2 (anno 2010; 67 e 85), che hanno dato vita a un Gigante Pro (un Gigante con tracciatura più ‘stretta’), vinto da Alyssa Borroni, Cloe Bal, Matteo Marino e Mattia Capellazzi. Organizzato dallo Sc Crammont MB, in palio per la classifica per società, il Trofeo MP Filtri, vinto dallo stesso sodalizio organizzatore (primo in tutte e quattro le categorie), davanti allo Sc Courmayeur MB e allo Sc Val d’Ayas.



Cuccioli 2 * Gradino alto del podio per Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 34”37) seguita da Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 35”62) e da Gloria Magi (Sc Azzurri del Cervino; 38”72). Al quarto e quinto posto la coppia dello Sc Val ‘Ayas: Blanche Quinson (36”73) e Sofia Giulia Saccardi (36”97). Al maschile, s’impone Matteo Marino (35”69) davanti a Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 36”15) e al compagno di sodalizio Edoardo Fortunato (Sc Crammont MB; 36”39). A quarto posto Rafael Pieiller (Club de Ski Valtournenche; 36”51) e quinto Lorenzo Composto (Sc Azzurri del Cervino; 36”88).



Cuccioli 1 * La vittoria nella competizione femminile va a Cloe Bal (Sc Crammont MB; 38”07) a precedere Zoe Mosca Barberis (Sc Courmayeur MB; 38”81) e Miha Nex (Sc Aosta; 39”08). Ai piedi del podio troviamo Anja Torroni (Sc Crammont MB; 39”11) e Alicia Saltarelli (Club de Ski; 40”66). In campo maschile, tripletta dello Sc Crammont MB grazie a Mattia Capellazzi (36”99), Tupac Bustos (37”57) e Nicolas Meyseiller (37”63). Quarto posto a Mattia Colli (Sc Val d’Ayas; 38”15) e quinto Daniele Presbitero Bracco (Sc Mont Glacier; 38”29).