Sci alpino: ad Emma Majer e Vittorio Budelli la Gymkana Baby di La Thuile

Condizioni ideali sulla Chax Dura n. 9 di La Thuile ad accogliere il 160 Baby 1 (anno 2013), che hanno dato vita alla Gymkana, gara inserita nel circuito regionale Unicredit, organizzata dallo Sc La Thuile Rutore vinta da Emma Majer e Vittorio Budelli.



Solo sei centesimi separano la vincitrice Emma Majer (Courma Ski Team; 45”13) dalla seconda posizione, occupata da Valerie Artaz (Sc Val d’Ayas; 45”19), con terzo posto a Ludovica Brocca (Sc Courmayeur MB; 46”03). Quarta piazza a Carolina Mochet (SC Crammont MB; 46”05) e quinta a Audrey Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 46”74).





Nei maschietti, a imporsi è Vittorio Budelli (Club de Ski; 42”16), che precede Tobia Colli (Sc Val d’Ayas; 45”05) e Alain Cuneaz (Sc Crammont MB; 45”17). Al quarto e quinto posto il duo dello Sc La Thuile Rutor: Carlo Crippa (45”21) e Fulvio Gabriele Vitalone (45”50).



Ieri sulla Chaz Dura n. 9 di La Thuile, si replica, con in pista la categoria Baby 2 (anno 2012) che, con i risultati odierni, decreterà anche i vincitori del Trofeo Marlanvil, in una classifica per società per somma di tempi.



ECh Scialpinismo



Individuale quale terza prova dei Campionati Europei di Scialpinismo di Boi Taull (Spagna). Nei Senior, argento e bronzo agli alpini Matteo Eydallin (1h 24’00”) e Michele Boscacci (1h 24’37”) con oro allo svizzero Werner Marti (1h 23’53”). Settimo posto di Nadir Maguet (Cse; 1h 25’51”); 26° assoluto, 7° Under 23, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 32’52”). Al femminile, bronzo per Alba De Silvestro (Cse; 1h 20’01”), nella gara vinta dalla francese Axelle Gachet-Mollaret (1h 17’08”) davanti alla svedese Tove Alexandersson (1h 17’14”); quinta Giulia Murada (Cse; 1h 21’19”).



Nelle Under 18, 12° posizione di Clizia Vallet (Sc C. Gex; 1h 00’37”) nella gara che consegna il titolo continentale alla norvegese Ida Waldal (50’20”).



Ieri conclusione della kermesse europea con la disputa delle Staffette.



JO Sci alpino



(dal sito www.fisi.org) Federica Brignone: “Sul piano era talmente dritta che ho saltato la porta, anche nei curvoni non bisogna chiudere e la più grande difficoltà è portare velocità, stare bene chiusi e sui dossi sfruttare le pendenze per fare velocità. Non so se ho fatto amicizia con questa pista, ma domani sarò già in qualifica. Secondo me Sofia fa bene a provare a far la gara, in Discesa è stata la migliore quest’anno e se se la sente fa bene"