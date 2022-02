CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Secondo, una recente statistica condotta dal Coni, è stato appurato che gli italiani, che praticano sport, sono all’incirca 4 milioni, ma tre su quattro sono uomini.

Lo sport, che vanta in assoluto più seguaci, è sicuramente il calcio; in seconda posizione, invece, la pallavolo o il volley, che dir si voglia, che pare stia prendendo il largo, anche qui in Italia. Ma anche nuoto e tennis sembrano essere delle attività, molto apprezzate dagli sportivi tricolore.

Il massimo organo sportivo nostrano, ha, inoltre, avuto modo di constatare, che al Nord si pratica più sport rispetto al Centro – Sud. Infatti, sono poche le società sportive attive ed operanti, soprattutto al Meridione.