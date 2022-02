Nuoto: Nicole Louvin alla Coppa Parigi realizza il suo personale

Ultima occasione per conquistare la qualificazione ai Campionati regionali Piemonte e Valle d’Aosta di marzo in vasca corta che si terranno il primo e il secondo fine settimana di marzo: molti atleti dell’Aosta Nuoto hanno migliorato i propri personali ottenendo probabilmente un posto ai Regionali; tuttavia, soltanto nelle prossime settimane la Federazione pubblicherà le graduatorie ufficiali per la convocazione degli atleti.

Da segnalare le prestazioni di Tommaso Navarretta che nei 100 rana, sua gara preferita, nuota in 1.15.98 (migliorando di 2.66 secondi) e nei 200 m rana riesce ad ottenere un ottimo 2.43.56. Tommaso Coletta e Mattia Savoia scendono sotto il muro del minuto nei 100 m stile libero (rispettivamente 59.86 e 59.44); nella stessa gara Pietro Cerrato ferma il crono sul 57.80, migliorando il personale di 1.01 secondi; chiude anche i 100 m farfalla Carlo Molino.

Tra le ragazze assolutamente da segnalare Nicole Louvin che nuota il suo migliore nei 100 m rana con 1.13.93 – sfiorando il tempo di qualificazione ai Campionati Italiani invernali di categoria - e nei 50 m dorso chiude con un buon 31.44 e Gaia Valenti che si migliora sia nei 100 m stile libero (1.01.4) sia nei 400 m stile libero (4.38.46). Elena Navarretta, Beatrice Mazzone e Marroccu Denise affrontano i 100 m rana (rispettivamente 1.26.08, 1.28.72 e 1.31.94), Lin Pigliacelli migliora nei 50 m stile libero con 29.24, Alice Aldini nuota un buon 100 m stile libero in 1.03.91, Alessia Pagliara torna a gareggiare dopo un periodo di stop dovuto a problematiche fisiche.

Coach Edoardo Giovannetti può quindi essere soddisfatto per il fine settimana di gare continuando la preparazione in vista del prossimo appuntamento per i Campionati Regionali.

Prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto, domenica 20 febbraio 2022 a Palazzo del Nuoto di Torino per la seconda giornata del Grand Prix Esordienti A.