Sci velocità: Origone e Greggio: doppia vittoria in gara-2 di Coppa del mondo a Salla

Successo numero 52 della carriera e podio numero 102 per Simone Origone in Coppa del mondo. Il 42enne campionissimo valdostano dello sci velocità si è imposto anche nella seconda gara stagionale sulla pista finlandese di Salla, sulla quale ha preceduto con la misura di 166,85 km/ i francesi Simon Billy (fermatosi a 165,63 km/h) e Bastien Montes con 165,27 km/h. Si è confermata anche Valentina Greggio fra le donne: un dominio assoluto per il trionfo numero 35 della carriera con 163,02 km/h, davanti alla svedese Britta Backlund con 161,92 km/h e alla francese Clea Martinez con 159,08 km/h.

La classifica generale dopo due gare vede Origone a punteggio pieno con 200 punti davanti a Montes con 140 e Billy con 120. In campo femminile Greggio comanda con 200 punti, la inseguono Backlund con 160 e Martinez con 120. La prossima tappa del circuito è prevista a Idre, in Svezia, venerdì 11 e sabato 12 marzo.

Ordine d’arrivo gara maschile Salla (Fin):

1. Simone Origone 166,85 km

2. Simon Billy 165,63 km/h

3. Bastien Montes 165,27 km/h

4. Radim Palan 163,42 km/h

5. Jukka Vitasaari 162,00 km/h

6. Erik Baclund 161,52 km/h

7. Ugo Portal 161,28 km/h

9. Jimmy Montes 160,23 km/h

10. Edvard Foldyna 159,66 km/h

Ordine d’arrivo gara femminile Salla (Fin):

1. Valentina Greggio 163,02 km/h

2. Britta Backlund 161,92 km/h

3. Clea Martinez 159,08 km/h

4. Lisa Fayard Fournet 151,93 km/h

5. Eira Dougherty 147,92 km/h