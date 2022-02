PECHINO 2022: Sci di fondo: staffetta femminile ottava, coppia danza Guignard e Fabbri settimi

CARLING: la squadra azzurra non è riuscita a superare la Cina (12-9) nel terzo incontro del girone. Joel Retornaz , Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Mattia Giovanella hanno più volte cercato di annullare il vantaggio degli avversari, acquisito fin dal primo end (0-2) senza mai riuscire a raggiungerli. Ora l’ascesa verso i primi quattro posti si fa più difficile dopo aver subito tre sconfitte.

SCI DI FONDO: La staffetta 4x5 km con Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Lucia Scardoni, ha concluso la prova all’8° posto con 57:20.5 (+3:39.5). Le atlete russe sono giunte per prime al traguardo (53.41.0) precedendo Germania (+18.2) e Svezia (+20.07).

BIATHLON: Lukas Hofer, partito con il pettorale 62, ha guadagnato posizioni, grazie ad un solo errore nella seconda postazione di tiro, giungendo al 14° posto a +1:19.2 dal norvegese Johannes Boe che ha coperto i 10 km della gara sprint in 20:00.4. Thomas Bormolini si è classificato al 23° posto (+1:43.7/1-0). Dominik Windisch 30° (+1:51.2/ 0-2), Tommaso Giacomel 61° (2:51,8 / 1-3).

PATTINAGGIO VELOCITA’: Nei 500 metri Jeffrey Rosanelli ha concluso la gara al 19° posto in 35.8 (+0.76), al 23° posto si posizionato David Bosa 35.168 (+84). Al primo posto si è classificato il cinese Tingyu Gao 34.32 nuovo record olimpico.

SALTO: Non ce l’ha fatta Giovanni Bresadola a qualificarsi per la finale dal trampolino LH. L’azzurro ha saltato 127 metri per un punteggio di 114.6 che lo colloca al 35° posto cinque in più del numero degli accessi all’ultima gara.

PATTINAGGIO DI FIGURA: Nella danza ritmica, prima prova delle coppie danza, Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno ricevuto dalla giuria 82.68 punti. Occupano attualmente la 7ª posizione in classifica. I due azzurri torneranno in pista il 14 febbraio con l’esercizio libero.

SKELETON: Valentina Margaglio, dopo aver conservato la 16ª posizione nella terza manche si è migliorata sensibilmente nell’ultima discesa raggiungendo il 12° posto con 4:10.38.