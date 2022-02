Ciclismo: 58° Giro Valle d'Aosta le tappe

La Società Ciclistica Valdostana annuncia le sedi di tappa del 58°Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta Mont Blanc. La corsa, riservata ai corridori Under 23, nel 2022 tornerà ad articolarsi su cinque giornate di gara e avrà la sua tappa di esordio in territorio francese. In attesa di definire nel dettaglio i profili delle varie frazioni, il comitato organizzatore ha quindi definito quelle che saranno le sedi di partenza e arrivo delle 5 tappe in linea che, così come la passata edizione, saranno interamente trasmesse in diretta streaming e radiofonica.

La Società Ciclistica Valdostana annonce les étapes du 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta Mont Blanc . La course, réservée aux coureurs Under 23, reviendra sur cinq jours de compétition en 2022 et fera sa première étape en France. En attendant de définir en détail les profils des différentes fractions, le comité d'organisation a décidé les lieux de départ et d'arrivée des 5 étapes en ligne qui, comme pendant l'édition précédente, seront intégralement diffusées en live streaming et radio. "Le Giro della Valle d'Aosta revient pour se dérouler en cinq étapes et reprend une connotation internationale du parcours grâce à l'étape de Saint Gervais - a déclaré Riccardo Moret, le président de la Società Ciclistica Valdostana - Nous sommes particulièrement fiers de ce choix et avec un esprit d'optimisme grandissant nous sommes prêts à affronter le 2022, en espérant laisser derrière nous les vicissitudes liées à la pandémie qui ont touché le monde entier, sportif et non, au cours des deux dernières années et en espérant revenir au plus vite possible aux six étapes traditionnelles" . Mercredi 13 juillet : Saint Gervais Mont Blanc - Saint Gervais Mont Blanc Jeudi 14 juillet : Saint Christophe - Saint Christophe Vendredi 15 juillet : Aoste - Aoste Samedi 16 juillet : Pont Saint Martin - Fontainemore (Coumarial) Dimanche 17 juillet : Valtournenche - Cervinia

The Società Ciclistica Valdostana announces the cities that will host the 58th Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta Mont Blanc. The Under 23 race will go back to its original format in 2022 being developed over 5 days with the Gran Départ in France. The route still needs to be sorted out but the organizing committee has the pleasure to present the official 5 stages start and finish locations. Just like the past edition, the race will entirely be broadcasted live on our official channels.

"The Giro della Valle d'Aosta will challenge the riders with 5 stages, becoming international again thanks to the Saint Gervais stage" - stated the president of the Società Ciclistica Valdostana Riccardo Moret. "We are particularly proud of this and we will take on the 2022 edition with a spirit of optimism, hoping to leave behind the uncertainty caused by the pandemic that influenced the entire sport world and hoping to return to the traditional six stage as soon as possible".

July 13th 2022: Saint Gervais Mont Blanc - Saint Gervais Mont Blanc

July 14th 2022: Saint Christophe - Saint Christophe

July 15th 2022: Aosta - Aosta

July 16th 2022: Pont Saint Martin - Fontainemore (Coumarial)