Trail: Aosta - Becca di Nona Edizione del ventennale per la vertical running “only up”

La “Aosta - Becca di Nona” torna con una edizione celebrativa, per il suo ventennale, che alterna alle gare di punta nuovi momenti culturali ed enogastronomici, di promozione del territorio e di solidarietà, che si svolgeranno nell’arco di una intera settimana dal 10 al 17 luglio. In questa occasione, la “Aosta - Becca di Nona” entra anche a far parte del circuito di skyrunning “La Sportiva Mountain Running® Cup” circuito composto da cinque delle migliori Skyrace del panorama internazionale, con classifica dedicata e montepremi finale in denaro e prodotti messi in palio da La Sportiva.



La base operativa ritornerà ad essere il Campo Sportivo di località Plan Félinaz nel Comune di Charvensod dove sarà allestito il “Becca Village” e dove avranno luogo la consegna dei pettorali e il briefing del sabato per gli atleti, nonché il pranzo, le premiazioni e la festa finale della domenica. Qui si svolgeranno anche gli eventi collaterali: la BeccaPink, corsa-camminata non competitiva al femminile di soli 5 chilometri con finalità sociale, in programma la sera di venerdì 15 luglio, con partenza dal campo di atletica di Aosta; e la BeccaKids, una mini gara ad anello, dedicata ai campioncini di domani che si svolgerà nella mattinata di sabato 16 luglio.



Domenica 17 luglio sarà la giornata clou con le tre gare di punta: l’Aosta – Becca di Nona (13 km, 2500 m+), l’Aosta – Comboé (9 km / 1500 m+) e la camminata enogastronomica non competitiva La Montée des Gourmands, che permette di unire sport, natura, buon cibo, festa e allegria in una formula innovativa di conoscenza e promozione del territorio.



Il presidente dell’A.S.D. Becca di Nona 3142 André Comé esprime un cauto ottimismo: «Per luglio si prevede una situazione sanitaria tornata alla quasi normalità. Questo ci consente di poter pensare ad un’edizione 2022 nella quale celebrare al meglio i vent’anni dalla nascita della “Becca di Nona Skyrace”, la prima gara che ha unito Aosta con la sua montagna simbolo. Abbiamo dunque in programma una settimana di appuntamenti sportivi, culturali ed enogastronomici con l’intento di poter ritrovare quello spirito di aggregazione che abbiamo messo un po’ da parte negli ultimi due anni. Un evento nel quale lo sport, l’ambiente e la socialità – conclude Comé - permettono di promuovere le eccellenze del territorio.».



Ulteriori dettagli sullo svolgimento della manifestazione verranno comunicati nelle prossime settimane e saranno consultabili anche nel sito internet ufficiale (https://www.beccadinona.it/) e sulle pagine social (Facebook e Instagram)

.

La manifestazione Aosta – Becca di Nona gode del patrocinio di Comune di Charvensod e del Comune di Aosta. Main Sponsor La Sportiva. L’ufficio stampa e la promozione sono a cura di Stefania Schintu.