Scialpinismo: Junod e Maguet ai piedi del podio a Vall de Boi

Apertura dei Campionati Europei di Scialpinismo a Boi Taull (Vall de Boi - Alta Ribagorca – Pyrenees – Spagna) con la disputa della Sprint, con Nadir Maguet e Noemi Junod che sfiorano un piazzamento sul podio.



Nei Senior, titolo continentale allo spagnolo Oriol Cardona Coll, a precedere l’azzurro Nicolò Canclini e il connazionale Inigo Martinez de Albornoz Marques. Quarta poszione a Nadir Maguet, 12° Robert Antonioli, entrambi del Centro sportivo Esercito.



Al femminile si è imposta la slovacca Marianna Jagercikova, seguita dalla svedese Tove Alexandersson e dalla francese Emily Harrop. In 8° posizione Giulia Compagnoni e 12° Giulia Murada, entrambe del Centro sportivo Esercito.



Nelle Under 20, successo della svizzera Caroline Ulrich, davanti alla coppia spagnola Maria Ordonez Cobacho e Maria Costa Diez; al quinto posto Noemi Junod (Sc C. Gex).



Nelle Under 18, gradino alto del podio alla francese Louise Trincaz, davanti all’andorrana Lea Ancio Havet e alla spagnola Maria Angeles Rodriguez; 17° Clizia Vallet (Sc C. Gex). Il programma dei Campionati Europei prosegue con la disputa della Vertical Race; il 12 febbraio l’Individuale e, conclusione, il 13, con le Staffette.