Sci nordico: la squadra Asiva alla rassegna tricolore di Schilpario

Campionati italiani Giovani e tappa di Coppa Italia, Giovani e Senior di Fondo, sabato 12 e domenica 13 a Schilpario (Bergamo) dove saranno assegnati i titoli della Sprint in skating e della Mass start in tecnica classica.



Lo staff tecnico del Comitato Asiva, André Fragno, Manuel Tovagliari, Paolo Riva e Nino De Santa, per la trasferta bergamasca ha convocato: Emilie Monica Cappelletti (Team Ski Torgnon 2.0), Nadine Laurent (Fiamme Oro), Virginia Cena (Gs Godioz), Anaïs Maluquin Segor, Aline Ollier (Sc Valdigne MB), Sofia Arlian, Matteo Arlian, Maurizio Macori (Sc St Barthélemy), Tommaso Cuc, Clément Cavagnet (Sc Gran Paradiso), Simone Gemelli, André Philippot, Federico Bonino (Gs Godioz), Gêròme Garin (Sc Valgrisenche), Javier Ducret (Sc Drink), Dennis Perrin (Team Ski Torgnon 2.0).



CpI Biathlon



Tappa di Coppa Italia di Biathlon, sabato 12 e domenica 13, a Lago di Tesero (Trento), dove sono in programma la Sprint e la Short Individual.



Alla tappa trentina, con gli allenatori Marino Oreiller, Gianni Gens, Denis Oreiller, Rayan Chapellu, Renée Glarey, sarà presente la squadra Asiva e il gruppo del Project Biathlon: Giorgia Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB), Alice Pacchiodi (Gs Godioz), Alessia Martini, Andrea Cecchellero, Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), Laurent Curtaz (Sc Brusson), Pietro Segor, Thierry Bianquin (Gs Godioz), Simone Bétemps (Fiamme Gialle), Leonardo Mosquet (Sc Sarre), Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche); Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher), Richard Hugonin, Edoardo Pesce (Gs Godioz), Lothar Bianquin, François Chapellu, Manuel Contoz, Michel Deval, Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes), Chiara Barailler, Cecilia Martinet, Sidonie Silvani, Sophie Vevey (Sc Bionaz Oyace), Michel Saracco, Ambra Fosson (Sc Brusson), Elisa Stevenin (Sc Champorcher), Nicole Carlin, Valentina Naudin (Sc Granta Parey), Asia Meynet, Noelie Navillod, Giulia Leonardo (Sc Amis de Verrayes).