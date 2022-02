SPORT INVERNALI |

GpI Sci alpino: supremazia elvetica nei SuperG Fis di Pila (Vd'A)

Dal quarto al sesto posto, tre atlete separate soltanto da quattro centesim

Elosie Edifizi

Terza e conclusiva giornata di gara, questa mattina, sulla Bellevue di Pila (Valle d’Aosta), con la disputa di due SuperG Fis femminili, entrambi validi per il Grand Prix Italia, e vinti da due atlete svizzere: Mélanie Michel e Katja Grossmann. In gara #1, a imporsi è l’elvetica Mélanie Michel (1’00”01), che ha preceduto – conil pettorale numero 28 -, la camuna Nadia Fenini (1’00”18) e Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’00”33). Dal quarto al sesto posto, tre atlete separate soltanto da quattro centesimi: la genovese della Fiamme Gialle, Valentina Cillara Rossi (1’00”60), Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’00”63) e la cadorina Elena Dolmen (Cse; 1’00”64). In 11° posizione la trentina dell’Esercito, Monica Zanoner (1’00”94); buona 16° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’01”30); 21° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’01”42); 28°, con il pettorale 72, 3° Aspiranti assoluta, 2° tra le italiane, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’01”64); 41° Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 1’02”25); 44° Aline Gérard (Sc Aosta; 1’02”40) e 45° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’02”44), rispettivamente 10° e 11° Aspiranti; 48° Chiara Verducci (Sc Pila; 1’02”59). Nella replica di mezzogiorno, successo della svizzera Katja Grossmann (59”90), seguita a soli 2/100 da Monica Zanoner (59”92) e dalla padovana dell’Esercito, Sofia Pizzato (Cse; 1’00”06). Al 4° posto Valentina Cillara Rossi (1’00”29) e quinta Mélanie Michel (1’00”39). Al 6° e 7° posto Carlotta Da Canal (1’00”43) e Héloïse Edifizi (1’00”48); 11° Elena Dolmen (1’00”68); si migliora ancora ed è 23° Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’01”69; 2° Aspiranti); 25° Carlotta Nimue Welf (1’01”78); 31° Alice Mus (1’02”29); 41° Martine Brumin (1’02”96); 45° Margherita Sala (Sc Gressoney MR; 1’03”22); 48° Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’03”28); 54° Cecilia Pizzinato (1’03”52); 55° Isabella Perelli Rocco (Sc Courmayeur MB; 1’03”58). GpI Sci alpino È un SuperG Fis maschile a chiudere il programma di prove veloci di Sarentino (Alto Adige), valide per il Grand Prix Italia, vinto dal torinese Gregorio Bernardi (1’11”46). Decimo Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’12”39); 23° Tommaso Canonico (Sc Aosta; 1’13”39); 40° Alessandro Lami (Club de Ski; 1’14”47); 62° Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’16”28); 65° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’16”52): 66° Luca Giorda (Sc Aosta; 1’16”62); 67° Federico Viérin (Sc Pila; 1’16”85).

ascova/asiva