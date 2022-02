Ciclismo: All Around emtb 2022: il count down è iniziato

Una sfida lunga quattro giorni attraverso valli e passi alpini in 200 chilometri di natura, agonismo e convivialità: questi sono gli elementi cardine della manifestazione.Per tutti quelli che non vedono l’ora di salire in sella, le iscrizioni aprono il 15 febbraio.

All Around eMTB, l’unica gara a tappe italiana dedicata esclusivamente alle e-mountainbike, in un format dal sapore adrenalinico e di forte aggregazione.

La competizione, in programma dal 5 al 9 luglio 2022, toccherà quattro affascinanti località della Valle d’Aosta per altrettante tappe, in un percorso circolare di 200 chilometri che ha partenza e arrivo a Cogne, e che farà sosta notturna a Gressoney, Antey-Saint-André e Valpelline. Ci si potrà iscrivere anche solo alle ultime due tappe, nella versione breve di 100 chilometri. A rendere speciale il percorso sarà il continuo contatto con le montagne più famose delle Alpi: il tracciato è stato disegnato perché ogni giorno ci sia il superamento di almeno un colle oltre i 2700 metri, con vista sui più famosi 4000 della Valle d’Aosta, dal Gran Paradiso al Monte Rosa, sfiorando il Cervino e con vista sul Monte Bianco. Il percorso di gara presenta tratti tecnici con distanze giornaliere di 50 chilometri circa e un dislivello medio di 2.000 metri D+.

Il cuore nevralgico della manifestazione sarà l’All Around Camp, il villaggio dotato di una grande tenda a vela che ospiterà l’Après Course dove i biker troveranno ristoro con prodotti tipici valdostani e birra, oltre all’assistenza meccanica al termine di ogni tappa. E poi tanta musica, perché sarà il momento conviviale della giornata, in attesa della classifica di tappa e del briefing giornaliero.

I concorrenti dovranno essere totalmente autosufficienti, sia nella gestione della batteria, del vestiario e delle riserve idriche, che nelle piccole riparazioni del proprio mezzo, che dovrà essere preservato con la cautela necessaria per portare a termine in sicurezza le quattro tappe.

Ma non solo: ai biker iscritti a All Around eMTB è richiesto di sapersi orientare seguendo la traccia GPS, perché il percorso sarà segnalato solo nei punti specifici.