Sci alpino: Perruchon e Belfrond sul podio dello Slalom della Val Palot

Secondo Slalom Fis questa mattina in Val Palot (Brescia) con Martina Perruchon e Annette Belfrond che conquistano un posto sul podio. In campo maschile il fratello di Annette, Jacques Belfrond, conquista la prima posizione della graduatoria Aspiranti.



La vittoria è andata, in rimonta dalla sesta posizione di metà gara, alla francese Clarisse Breche (1’20”92) che precede Martina Perruchon (Cse; 1’21”00; in risalita di tre piazze) e Annette Belfrond (Cse; 1’21”12; che guadagna una posizione). Al 7° posto Lucrezia Lorenzi (Cse; 1’21”53); 20° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’24”51).



In campo maschile, successo del finanziere altoatesino Tobias Kastlunger (1’21”48). In 5° posizione Lorenzo Moschini (Cse; 1’22”32); 19° assoluto, primo Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’25”51).



JO Snowboard



Si arresta in semifinale la corsa al podio dello Snowboardcross delle Olimpiadi invernali di Beijing/Pechino 2022 di Michela Moioli. Miglior crono in qualifica, Michela Moioli (Cse), s’impone nella prima batteria sia degli ottavi, sia dei quarti di finale; poi, un errore in semifinale la relega al terzo posto, esclusa dalla finale. La medaglia d’oro di PyeongChang 2018, nella ‘Small final’ incappa in una caduta e al traguardo è quarta, ottava nella classifica generale. La vittoria è andata alla statunitense Lindsey Jacobellis (già argento a Torino 2006), davanti alla francese Chloe Trespeuch e alla canadese Meryeta Odine. Supera gli ottavi di finale con la seconda posizione nella sesta ‘run’ Caterina Carpano, ma l’avventura si conclude nei quarti, con decima posizione nella generale. Non hanno superato il taglio delle qualifiche Francesca Gallina (Cse; 22°) e Sofia Belingheri (24°).



(dal sito www.fisi.org) Michela Moioli: “Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata: doveva andare così. Ho un po’ male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato”.