Sci alpino: Guglielmo Bosca terzo nella Discesa libera di Kvitfjell

Conquista un posto sul podio Guglielmo Bosca questa mattina terzo nella Discesa libera di Coppa Europa, disputata a Kvitfjell (Norvegia).



Solo 18/100 separano la terza posizione di Guglielmo Bosca (Cse; 1’30”19) dal vincitore, lo svizzero Ralph Weber (1’30”01), con piazza d’onore che allo svedese Olle Sundin (1’30”08). Al 18° posto Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’30”93); 32° Nicolò Molteni (Cse; 1’31”27); 68a Benjamin Alliod (Cse; 1’33”86); 74° Simon Talacci (Cse; 1’34”19).



Prossimo appuntamento con lo Sci alpino olimpico è fissato venerdì 11 febbraio con il SuperG: prima concorrente al cancelletto di partenza alle 4 (ora italiana).



JO Sci alpino



Entra nella storia la slovacca Petra Vlhova, che questa mattina, a Beijing/Pechini 2022, nello Slalom a Cinque cerchi, porta in dote al suo paese la prima medaglia olimpica d’oro. Risale ben sette posizione nella seconda manche e conquista il gradino alto del podio Petra Vlhova (1’44”98), a precedere l’austriaca Katharina Liensberger (1’45”06; in risalita di cinque piazze) e la svizzera Wendy Holdener (1’45”10). Ventesima a metà gara, non ha concluso la seconda manche Federica Brignone (Cs Carabinieri); 29° e 30° le due portacolori del Centro sportivo Esercito: la torinese Anita Gulli (1’48”78) e la friulana Lara Della Mea (1’50”53).



(dal sito www.fisi.org) Federica Brignone: “Oggi l’obiettivo era di fare un allenamento per la Combinata. Ho avuto la chance del posto nello Slalom, visto che in Italia abbiamo delle giovani che stanno ancora crescendo, ma di aver avuto comunque il posto visto che proprio su questa pista ci sarà la Combinata. Mi dispiace per l’errore, stavo sciando meglio, il feeling era migliore. La neve è strana, mi sono ambientata meglio in Gigante che non in Slalom. Gli ultimi tre giorni di allenamento sono stati a Lienz, Killington e tre manche qui; quindi, non ho fatto tantissimo: un modo per mettere insieme qualche curva col pettorale addosso in vista della Combinata. I miei obiettivi saranno il SuperG e la Combinata; domani in allenamento cercherò di avere un buon feeling con la pista di gara che rispetto agli uomini non faremo sopra le prove. Dovremo fare un’ottima ricognizione il giorno di gara, spero di ambientarmi subito con gli sci lunghi su questa neve come ho fatto in Gigante”.