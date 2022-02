Sci alpino: Giorgia Collomb prima nel Gigante U16 di Santa Caterina

È iniziata ieri sulla pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) l’edizione 2022 della OpaCup Under 16 Children Races di Sci alpino con le selezioni nazionali di categoria dei migliori atleti della categoria Allievi. Questa mattina Giorgia Collomb s'è imposta nel Gigante mentre, ieri, nell’opening affidato al SuperG, ha concluso al quinto posto.



Già ampiamente al comando – 85/100 – al termine della prima manche, nella seconda Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’59”24) si è ‘accontentata del secondo crono parziale, precedendo la compagna in azzurro, in risalita dalla quarta piazza, Angelica Bettoni Mameli (2’00”55) e la tedesca Laila Illig (2’01”16).



Nel SuperG di ieri, poker di azzurre con successo di Lara Colturi (58”51), davanti a Angelica Bettoni Mameli (1’00”28), Ludovica Righi (1’00”63) e Camilla Vanni (1’00”69), con quinta l’austriaca Emma Moser (1’01”03). In sesta posizione Giorgia Collomb (1’01”09).



Domani conclusione della kermesse europea con la disputa dello Slalom.



GpI Sci alpino



Discesa libera e SuperG Fis maschile, oggi, a Sarentino (Alto Adige), valide per il Grand Prix italia. La Discesa è andata allo svedese Zack Monsen (1’04”98); 29° Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’06”36); 43° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’06”94; 5° Aspiranti); 46° Tommaso Canonico (Sc Aosta; 1’07”00); 56° Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 1’07”45); 58° Alessandro Lami (Club de Ski; 1’07”62); 73° Luca Giorda (Sc Aosta; 1’08”07); 74° Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’08”11); 75° Stefano Fadda (Club de Ski; 1’08”13”).



Il SuperG è stato vinto dal finanziere bolzanino Riccardo Tonetti (1’11”49). In 25° posizione Giovanni Zazzaro (1’13”21); 44° Alessandro Lami (1’14”25); 46° Luca Giorda (1’14”34); 47° Tommaso Canonico (1’14”38); 62° Pietro Broglio (1’15”08); 72° Pietro Orsenigo (1’15”39); 76° Lorenzo Stirano (1’15”74); 94° Federico Viérin (Sc Pila; 1’16”48).