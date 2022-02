Sci alpino: Annette Blefrond terza nello Slalom Fis della Val Palot

Slalom Fis in Val Palot (Brescia), dove si registra la buona prestazione di Annette Belfrond che conquista un buon piazzamento sul podio.



Terza posizione di Annette Belfrond (Cse; 1’22”08), nella gara vinta dalla francese Marion Chevrier (1’21”96), con piazza d’onore all’altoatesina delle Fiamme Gialle, Celina Haller (1’22”04). In 6° posizione Lucrezia Lorenzi (Cse; 1’22”99); non hanno concluso la gara Alessia Vaglio (Sc Crammont MB); Martina Perruchon (Cse). Al maschile, successo del finanziere abruzzese Gianlorenzo Di Paolo (1’20”26). In 6° posizione Lorenzo Moschini (Cse; 1’21”15); 21° Filippo Segala (Sc Aosta; 1’22”74); 32° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’24”70; 3° Aspiranti); 40° Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 1’27”10; 5° Aspiranti). Domattina si replica, con il secondo Slalom Fis del programma sulle nevi bresciane.



JO Sci nordico



(dal sito www.fisi.org) Federico Pellegrino: “Otto anni fa a Sochi è stato un sogno, ma mi ha fatto capire che non era abbastanza il mio modo di allenarsi e di vivere. Quell’esperienza ha fatto scattare qualcosa nella mia testa che mi ha fatto diventare il più professionista possibile, con i risultati che sono arrivati. Però il sogno era sempre al 2022. Un sogno che si è trasformato in obiettivo e, come ho sempre detto, era arrivare qui e dimostrare il mio meglio. E che il mio meglio qui, anche oggi così come tante altre volte abbia voluto dire medaglia olimpica è qualcosa d’incredibile. L’ultimo anno è stato difficilissimo, a livello mentale e al livello di pressione che io stesso mi son messo sulle spalle. Ho fatto una scelta azzardata, che solo in questo momento può essere giustificata e mi rende orgoglioso del fatto che da un’idea, un’attitudine insita dentro di me, sia arrivato un altro grande risultato".



"Oggi tatticamente, tecnicamente ero il miglior Pellegrino - prosegue - e sono veramente felice. Sono un vincente, quindi appena passata l’emozione mi son messo a pensare come avrei potuto battere Klaebo, perché oggi non era imbattibile. Non è stato il migliore delle volte in cui l’ho incontrato anche se lui è il migliore. Sono estremamente soddisfatto, provo un senso di appagamento incredibile. Come quattro anni fa, in pochissimi ci credevano e anche adesso, per come è iniziata la stagione, non era scontato pensare di arrivare qui a medaglia. Così è stato, in parte grazie al mio modo di lavorare ma in gran parte grazie alle persone che vivono e lavorano con me, a cominciare da mia moglie Greta, passando per i tecnici che ci hanno seguito quest’estate, il mio compagno di allenamenti De Fabiani, lo skimen e il mio fisioterapista.



"Continuo a pensare - conclude Pellegrino - che l’esperienza con i russi sia stata, a livello lavorativo, la più interessante della mia carriera ed è un approccio totalmente diverso. Ho apprezzato il mio lavoro del 2014-2018 in cui ho dato tanto, non era più possibile continuare così perché avevo dato tanto e abbiamo reimpostato tutto modificando alcune cose. Non è andato a buon fine il piano A e doversi ritrovare dopo il terzo anno a ricominciare non è stato facile ma ho avuto la fortuna e l’intelligenza di scegliere bene le mani nelle quali mettermi per dimostrare il meglio di me”.