Sci alpino: a Vicky Bernardi la seconda Discesa libera di Pila

Seconda giornata del Grand Prix Italia questa mattina a Pila (Valle d’Aosta) con la disputa della Discesa libera (in due manche), organizzata dallo Sc Aosta che ha visto imporsi la badiota Vicky Bernardi con un buon quarto posto di Héloïse Edifizi.





Già al comando a metà gara con un vantaggio più che discreto, Vicky Bernardi (1’48”64), nella seconda fa segnare il secondo crono, e precede la trentina dell’Esercito, Monica Zanoner (Cse; 1’47”04), che con il miglior tempo parziale scavalca la genovese delle Fiamme Gialle, Valentina Cillara Rossi (1’17”10). Mantengono le posizioni acquisita dopo la prima prova, 4°, Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’47”39), la bardonecchiese dei Carabinieri, Sara Allemand (1’47”40) e Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’47”41), racchiuse in due soli centesimi. Al 7° posto Sofia Pizzato (Cse; 1’47”76); 14° Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 1’48”36; in recupero di nove posizioni); 16° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’48”49); 18° Elena Dolmen (Cse; 1’48”63); 23° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’48”99); 35° Aline Gérard (Sc Aosta; 1’50”40; 8° Aspiranti); 39° Chiara Verducci (Sc Pila; 1’50”54).



Domani, conclusione della tappa del circuito istituzionale Fisi, sempre a Pila e a cura dello Sc Aosta, con la disputa di due SuperG Fis femminli. Sci alpino Gigante Fis, ieri mattina, a Les Diablerets (Svizzera) vinto dall’elvetica Sarah Zoller (2’06”69). In ottava posizione Elisa Pilar Lucchini (Cse; 2’09”06).