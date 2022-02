Sci alpino: alla ladina Zanoner la Discesa libera sulla Bellevue di Pila

Discesa libera in due manche questa mattina sulla Bellevue di Pila, valida per il Grand Prix Italia, organizzata dallo Sc Aosta e vinta dalla ladina dell’Esercito, Monica Zanoner.



Settima al termine della prima discesa, recupera sei posizioni e conquista il gradino alto del podio Monica Zanoner (Cse; 1’48”18), davanti alla genovese delle Fiamme Gialle, Valentina Cillara Rossi (1’48”25) e alla keniana Sabrina Simader (1’48”41). In quarta posizione Sofia Pizzato (Cse; 1’48”53) e, quinta, Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’48”57). Al 7° posto Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’49”41); 17° Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 1’50”32); 25° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’50”78); 27° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’50”96).



Domattina, dalle 10, si replica, sempre sulla Bellevue, con la seconda Discesa libera, valida per il Grand Prix Italia; giovedì 9, in programma due SuperG Fis, anche questi inseriti nel circuito istituzionale Fisi. JO Biathlon



La 20 km Individuale di Biathlon dei Giochi Olimpici di Beijing/Pechino 2022, disputata questa mattina, ha consegnato la medaglia d’oro al francese Quentin Fillon Maillet (48’47”4; 0 1 1 0), davanti al bielorusso Anton Smolski (49’02”2; 0 0 0 0; due soli zeri nella gara odierna) e al norvegese Johannes Thingnes Boe (49’18”5; 1 0 0 1). Il migliore degli italiani, 14°, è Dominik Windisch (Cse; 51’25”6; 0 0 1 1); 27° Lukas Hofer; 48° Didier Bionaz (Cse; 54’44”7; 1 1 1 0); 63° Thomas Bormolini (Cse).



Il programma del Biathlon olimpico si prende ora una pausa di due giorni; il ritorno alle gare è previsto, venerdì 11, con la disputa della 7,5 km Sprint.