PECHINO 2022: CHICCO D'ARGENTO

Uno stratosferico Federico Pellegrino si è messo al collo la medaglia d’argento nella sprint in tecnica libera alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sull’anello di Zhangjiakou, il 31enne poliziotto di Nus torna a vestire l’argento olimpico in un remake della sprint delle Olimpiadi 2018 – anche se quella volta fu in tecnica classica.

Le congratulazioni del Consiglio Valle a Federico Pellegrino

«Un'altra bellissima medaglia d'argento per la Valle d'Aosta con uno splendido Federico Pellegrino nella sprint di fondo. I nostri complimenti a Chicco, che con la sua determinazione e la sua capacità di percepire le situazioni, è atleta capace di fare la differenza. Dopo l'argento alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018, oggi compie un'altra grande impresa a conferma del suo valore. Grazie a Chicco per le emozioni che ci ha regalato.»

Così il Presidente Alberto Bertin si congratula, a nome suo personale e dell'intero Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con Federico Pellegrino che ha conquistato oggi, martedì 8 febbraio 2022, la medaglia d'argento nella sprint a tecnica libera di sci di fondo ai giochi olimpici di Pechino.