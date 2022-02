Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Ristorante Stambecco a Gressoney

Più di 250 concorrenti sulla pista Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité, hanno dato vita a uno Slalom riservato alla categoria Ragazzi inserito nel circuito regionale Gros Cidac e vinto da Alice Tonolini e Edoardo Rossi. Organizzato dallo Sc Gressoney MR, in palio per la classifica per società per somma di tempi, in palio il trofeo Ristorante Lo Stambecco che è andato dallo Sc Crammont MB, davanti allo Sc Aosta e al Club de Ski.



Nella competizione femminile, doppietta dello Sc Crammont MB grazie a Alice Tonolini (1’29”93; miglior crono in entrambe le manche) e Hélène Blanchet (1’31”46) e terzo gradino del podio a Sara Parini (Sc Aosta; 1’31”86). Al quarto posto Sofia Albertazzi (Sc Mont Glacier; 1’36”69) e quinta, in recupero di tre posizioni, Julie Maresca (Sc Val d’Ayas; 1’37”24).



È ancora lo Sc Crammont MB in cima al podio, con Edoardo Rossi (1’16”74; terzo a metà gara e miglior tempo nella seconda manche), che ha preceduto Mattia Contino (Sc Aosta; 1’17”08) e Marco Luigi Cortesi (Club de Ski; 1’19”40). Entrambi recuperano due posizioni e s’installano al quarto e quinto posto, rispettivamente Michele Bisetti (Sc Crammont MB; 1’19”85) e Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’20”35).