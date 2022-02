Sci alpino: allo Sc Crammont MB il Trofeo Bordet Ceramiche a Pila

Il Mont Glacier dirotta gara da Champorcher a Pila e la categoria risponde ‘presente’: sulla nuova Châtelaine si sono presentati poco meno di 300 giovani sciatori – 143 Cuccioli 1: 57 femminucce e 86 maschietti; 150 Cuccioli 2: 66 e 84) per dare vita uno Slalom vinto da Alyssa Borroni, Rebecca Borri, Matteo Marino e Mattia Capellazzi. In palio, per la classifica per società per somma di tempi, il Trofeo Bordet Ceramiche, vinto dallo Sc Crammont MB, davanti al sodalizio organizzatore, il Mont Glacier, e allo Sc Chamolé).



Categoria Cuccioli 2 (anno 2010) *



Gradino alto del podio ad Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 38”34) a precedere Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 40”61) e Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 41”00). Al quarto e quinto posto la coppia dello Sc Mont Glacier, Sylvie Dherin (41”71) e Arianna Grosso (42”07). Nei maschi, ancora Sc Crammont MB in vetta, grazie a Matteo Marino (41”28) seguito da Umberto Chiozza (Club de Ski; 41”44) e da Francesco Carlo Vitalone (Sc La Thuile Rutor; 42”58). Quarto Marco Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 42”67) e quinto Gregorio Majer (Sc Courmayeur MB; 42”92).



Categoria Cuccioli 1 (anno 2011) *



Nella competizione in rosa, successo di Rebecca Borri (Sc Chamolé; 40”15), davanti a Miha Nex (Sc Aosta; 41”90) e a Elena Albertazzi (Sc Mont Glacier; 42”88). I n quarta posizione Anja Torroni (Sc Crammont MB; 42”98) e quinta Carlotta Corradino (Sc Courmayeur MB; 43”17). Nei maschietti, tripletta dello Sc Crammont MB, con Mattia Capellazzi (39”79), Nicolas Meyseiller (40”07) e Tupac Bustos (40”14). Quarto Filippo Rosset (Sc Chamolé; 40”97) e quinto Camillo Budelli (Club de Ski; 41”13).