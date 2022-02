Biathlon: Beatrice Trabucchi oro nell’Individuale in Valdidentro

Prima giornata dei Campionati italiani giovanili di Biathlon, in Valdidentro (Sondrio), format che consegna alla Valle d’Aosta l’oro a Martina Trabucchi, l’argento a Laura Sciarpa e Iacopo Leonesio e il bronzo a Giorgia Saracco.



Categoria Juniores * 12,5 km f / 15 km m – CIJ Ind. pc - Oro e argento alla Valle d’Aosta grazie a Martina Trabucchi (Cse; 44’18”9; 1 1 1 0) e Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB; 45’57”1; 1 2 0 0)), e bronzo all’altoateisno dei Carabinieri Gaia Brunello (Cse; 46’08”7; 1 1 0 0). Al 5° posto Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace; 49’58”0; 1 1 1 1); 8° Ambra Fosson (Sc Brusson; 53’08”6; 1 3 1 1). Al maschile, argento di Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 43’02”0; 1 0 1 2) alle spalle del cuneese Nicolò Giraudo (41’12”1; 0 1 0 0) e bronzo al finanziere Elia Zeni (44’55”6; 2 1 2 1. Nono Stefano Canavese (Cse); 10° Pietro Segor (Gs Godioz); 11° Leonardo Mosquet (Sc Sarre).



Categoria Giovani * 10 km f / 12,5 km m – CIG Ind. pc - Vittoria della friulana dell’Esercito Sara Scattolo (Cse; 36’19”1; 1 0 0 2) davanti all’altoatesina Denise Plancker (39’28”0; 1 1 1 1) e bronzo a Giorgia Saracco (Sc Brusson; 40’13”0; 0 2 0 2); 7° Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 41’45”2; 0 2 0 2); 15° Ilaria Scattolo (Cse); 17° Alice Pacchiodi (Gs Godioz); 19° Valentina Naudin (Sc Granta Parey). In campo maschile, titolo al poliziotto cuneese Marco Barale (39’51”8; 0 3 0 0) seguito dal friulano Alex Perissutti (40’48”8; 1 1 1 2) e al carabinieri altoatesino Mattia Piller Hofer (41’38”8; 1 1 2 1). Al quarto posto Stefan Navillod (Cs Carabinieri; 41’47”1; 1 1 1 2); 7° Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 42’40”0; 2 2 1 3); 9° Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR; 42’56”0; 1 2 0 1); 11° Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace); 12° Dewis Barrel (Sc Valgrisenche); 16° Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace); 21° Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes); 23° Laurent Curtaz (Sc Brusson); 25° Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace).



Categoria Aspiranti * 7,5 km f / 10 km m – CIAsp Ind. pc – Nella competizione in rosa, 5° e 6° posto di Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 33’05”2; 0 0 3 0) e Noelie Navillod (Sc Amis des Verrayes; 33’23”4; 2 1 0 0), con titolo che è andato alla cuneese Carola Quaranta (31’16”4; 1 2 0 0), che ha preceduto l’altoatesina Eva Hutter (32’10”9; 2 1 0 1) e la friulana Maya Pividori (32’41”4; 0 2 0 3). In 17° posizione Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso); 21° e 22° Michelle Saracco (Sc Brusson) e Sidonie Silvani (Sc Bionaz Oyace); 24° Asia Meynet (Sc Amis des Verrayes); 27° Cecilia Martinet (Sc Granta Parey); 29° e 30° Elisa Stevenin (Sc Champorcher) e Amélie Dherin (Sc Brusson). Al maschile, è quinto Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 38’21”4; 0 2 1 3), con titolo che va all’altoatesino Adam Ferdick (36’04”0; 1 0 0 2), seguito dalla coppia cuneese Michele Carollo (36’36”0; 0 1 0 3) e Nicola Giordano (36’58”8; 1 2 0 2). All’8° posto Edoardo Pesce (Gs Godioz; 41’12”5; 1 2 1 1); 10° Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 41’48”5; 3 2 2 2); 18° Michel Deval (Sc Amis de Verrayes); 21° Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes).



Categoria Senior * Vince Cédric Christille (Fiamme Gialle; 40’39”9; 0 1 1 0) su Nicola Romanin (Cse) e Jan Kuppelwieser; 4° Saverio Zini e 6° Paolo Rodigari (Cse).