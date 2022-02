PECHINO 20222: Curling: Costantini e Mosaner inarrestabili. Pattinaggio Velocità: Giotto sui 5000 è ottavo

PATTINAGGIO DI FIGURA: L’Italia non ce la fa a entrare nella finale della gara a squadre nel pattinaggio artistico su ghiaccio. Quinta e virtualmente qualificata dopo le prime tre prove, subisce la rimonta di Canada e Georgia e finisce settima, E’ fatale il Corto Donne. Lara Naki Gutmann fa il record stagionale con 58.52 punti (30.78 tecnico, 27.74 artistico) ma non basta. E nemmeno il suo miglior punteggio di sempre, il 62.41 del 2019, le avrebbe permesso di far restare la squadra al quinto posto, ultimo utile per la finale. Nella combinazione iniziale dopo il triplo Lutz è solo doppio il Toeloop, nel triplo Flip viene attribuita una rotazione non perfetta e il doppio Axel è giudicato forse troppo severamente dai giudici, ma senza che questo incida sul risultato totale. Si qualificano per la finale di domani Russia, Usa, Giappone, Canada e Cina. Intanto, la russa Kamila Valieva è protagonista di un’altra fenomenale prestazione e sfiora il suo stesso record mondiale nel Corto con 90.18, secondo miglior punteggio di sempre dopo il 90.45 stabilito agli Europei di Tallinn a gennaio. Classifica: Russia 36; Usa 35; Giappone 28; Canada 24; Cina 22; Georgia 22; Italia 20; R. Ceca 15; Germania 8; Ucraina 8.

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ: Sulla distanza dei 5000 metri il migliore degli italiani è Davide Ghiotto. Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval l’azzurro chiude al traguardo ottavo con il tempo di 6:19.92 che gli vale la posizione. Più attardati Michele Malfatti e Andrea Giovannini che si sono piazzati rispettivamente al 15° (in 6:21.47) e al 20° posto (6:30.11). Vince lo svedese Nils van der Poel, medaglia d’oro con il nuovo record olimpico in 6:08.84 strappato nel finale all’olandese Patrick Roest, che lo aveva stabilito poco prima (6:09.31).

SNOWBOARD: Prosegue l’avventura di Emiliano Lauzi impegnato nella specialità acrobatica dello slopestyle. L’azzurro dopo le due Run di qualifica ha come best score 71.71 occupando il settimo posto. Domani quindi sarà tra i 12 protagonisti della finale.



SCU DI FONDO: Nello Skiathlon (15 km TC + 15 Km TL) Francesco De Fabiani si è classificato 8° con il tempo di 1h 19:47.6 (+3:37.8). La gara, dominata dai due russi Alexander Bolshunov (1h16.09.8) e Denis Spitsov (1h17:20.08) rispettivamente primo e secondo al traguardo, è risultata particolarmente difficile per Paolo Ventura 34* (1h24:00.4) e per Giandomenico Salvadori 48° ( 1h26:10.7).

SALTO:: Giovanni Bresadola, nel round di accesso alla finale, ha effettuato un salto di 93.5 metri ottenendo 110,3 punti non sufficienti per accedere tra i primi 30 che si giocheranno le medaglie. Il suo punteggio lo classifica al 41° posto.

CURLING: Stefania Costantini e Amos Mosaner non hanno paura di vincere. Nel doppio misto hanno messo a segno finora 8 successi su altrettante gare disputate. Oggi le loro mani non hanno tremato né contro la Cina, superata 8 a 4, né contro la temuta Svezia, battuta 12-8. Ora ad un incontro dalla fine del round robin, già sicuri da ieri di andare a giocarsi la semifinale, il duo azzurro occupa saldamente il primo posto in classifica e così rimarrà qualunque sarà l’esito dell’ultimo incontro del girone domani contro il Canada, che si gioca la permanenza tra le prime quattro, perché tutte le altre squadre inseguitrici hanno totalizzato già tre sconfitte. Risultano qualificate finora, infatti, oltre alla coppia azzurra Gran Bretagna e Norvegia.