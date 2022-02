CR Biathlon: M. Christille, Gontel, Leone e Pession i titoli Mass start a Brusson

Allievi * 5 km f / 6 km m * CRAll Mass start ac –

In campo femminile, titolo a Marlène Christille (Sc Brusson; 17’23”14; 0 1 1 1), davanti a Emma Marie Banard (Sc Granta Parey; 18’39”30; 1 1 1 0) e a Elodie Christille (Sc Brusson; 18’40”41; 3 1 0 2).

Al maschile, successo di Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes; 21’48”31; 2 0 0 0) su Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 23’37”16; 1 3 1 1) e Remy Oreiller (Sc Granta Parey; 23’50”44; 3 3 2 1).

Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m * CRAll Mass start ac – Gradino alto del podio a Carol Gontel (Sc Granta Parey; 15’46”58; 0 0 2) a precedere la coppia dello Sc Bionaz Oyace, Claire Jorioz (16’32”51; 2 1 3) e Sofia Barailler (17’09”76; 4 1 0). Nei maschi, primo e terzo posto allo Sc Amis de Verrayes, grazie a Vincent Pession (21’44”23; 1 1 1) e Cédric Nex (22’08”57; 1 2 3), con argento a Walter Landry (Sc Bionaz Oyace; 21’47”02; 3 0 1).

Categoria Cuccioli * 2 km m * Mass start ac – A imporsi è stata Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 9’56”59; 1 4) davanti a Jacqueline Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; 10’54”85) e Lara Mimotti (Sc Granta Parey; 13’33”85; 2 2). Nei maschietti, successo di Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 8’04”44; 1 0) che ha preceduto la coppia del Gs Godioz formata da Simone Goi (9’22”44; 1 0) e Davide Andreo (8’30”55; 1 0).

Categoria Baby * 1,5 km m * Mass start ac – Un’unica concorrente, Coralie Jeantet (Gs Godioz; 8’59”04; 1 2).

Nei maschietti, doppietta dello Sc Amis de Verrayes, con Samuel Navillod (7’51”79; 1 0) e Gabriele Pession (8’37”15; 3 2), con terza posizione al portacolori dello Sc Champorcher, Elia Pinet (8’38”65; 2 3).

AlpenCup Sci nordico

Seconda giornata di AlpenCup di Fondo, oggi, a Planica (Slovenia), dedicata alla Sprint skating, vinta al femminile dalla svizzera Lea Fischer, davanti alla tedesca Lisa Lochmann e alla Ceca Adela Novakova. Quarto posto di Nicole Monsorno; 9°, dopo aver fatto segnare il 5° tempo in qualifica, di Federica Cassol (Cse). al maschile, s’impone il francese Jules Chappaz, con quarto Giacomo Gabrielli (Cse) e quinto Michael Hellweger. Secondo tempo in qualifica e primo nella quarta batteria dei quarti, finisce la sua corsa per un inconveniente Mikael Abram (Cse), 6° nella seconda batteria di semifinale e 11° nella generale.

Nelle Juniores, doppietta tedesca grazie a Helen Hoffmann e Lara Dellit, con terza la francese Liv Coupat; 17° Lucia Isonni (Cse). Al maschile, vittoria del tedesco Elias Keck; 42° Federico Bonino (Gs Godioz). Conclusione del programma sloveno, domattina, con la disputa della Mass start in skating.