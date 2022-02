Sci nordico: Bonino ottimo undicesimo a Planica

Prima delle tre giornate questa mattina a Planica (Slovenia) dell’AlpenCup di Fondo dedicata alle Distance in tecnica classica con Federico Bonino che fallisce la ‘Top ten’ per meno di tre decimi di secondo.



Nella 10 km Juniores, ottima 11° posizione di Federico Bonino (Gs Godioz; 27’03”9), attardato di 41”1 dal vincitore, il francese Mathis Desloges (26’22”6). Nella 5 km femminile, a imporsi è la tedesca Helen Hoffmann (14’12”6); 19° la bergamasca dell’Esercito, Lucia Isonni (15’36”1). Nella 10 km Senior femminile, vittoria della tedesca Lia Lohmann (28’43”4), seguita dalla svizzera Désirée Steiner (29’51”1) e dalla coppia azzurra composta dalla trentina delle Fiamme Gialle, Nicole Monsorno (29’55”2) e dalla bergamasca dell’Esercito, Martina Bellini (30’07”4);. In 14° posizione Federica Cassol (Cse; 30’49”2). Nella 15 km maschile, vittoria del francese Jules Chappaz (38’55”1); 19° Michele Gasperi (41’19”7).



La tappa slovena prosegue, domani, con la Sprint in alternato; conclusione, domenica, con la Mass start in skating.



EC Sci alpino



Secondo SuperG di Coppa Europa, questa mattina, a Sarntal/Sarentino (Alto Adige), con doppietta austriaca: bis di Franziska Gritsch (1’15”26) davanti a Christina Ager (1’15”34), con terza l’altoatesina delle Fiamme Oro Karoline Pichler (1’15”45). Al 7° posto Monica Zanoner (Cse; 1’15”66); 30° Federica Sosio (Cse; 1’16”68; otto azzurre in zona punti); 33° Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’16”88); 36° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’16”99); 60° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’18”32); 77° Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’20”39); nonhanno concluso la gara Héloïse Edifizi (Club de Ski) e Elena Dolmen (Cse).



EC Snowboard



Secondo Snowboardcross di Coppa Europa, ieri, a Dolni Morava (Repubblica Ceca), vinto dal francese Guillaume Herpin. Al 22° posto Michele Godino (Cse).