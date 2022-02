Scialpinismo: Maguet settimo nell’Individuale a Caspoggio

Prima giornata della tappa valtellinese di Coppa del Mondo di Scialpinismo questa mattina a Caspoggio/Albosaggia (Sondrio) con la disputa dell’Individuale: vittoria del francese Zavier Gachet (1h 01’36) davanti alla coppia azzurra dell’Esercito Matteo Eydallin (1h 37’23”) e Michele Boscacci (1h 37’30”). Al 6° posto Robert Antonioli (Cse; 1h 39’01”); 7° Nadir Maguet (Cse; 1h 39’22”); 8° Davide Magnini (Cse; 1h 39’50”); in 24° posizione assoluta, 4° Under 23, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 46’59”). Al femminile, successo della francese Axelle Gachet Mollaret (1h 38’34”). Al quarto posto Alba De Silvestro (Cse); 8° Giulia Murada (Cse); 12° Giulia Compagnoni (Cse).



La tappa valtellinese si chiuderà sabato 5 febbraio con la disputa della Sprint.



Sci alpino



Recupera una posizione rispetto alla prima manche e conclude al quarto posto il Gigante Fis di Les Diablerets (Svizzera), Annette Belfrond (Cse; 2’08”92), attardata di 43/100 dalla vincitrice e a soli 15 dal podio. Al vertice della classifica la coppia francese Luoison Accambray (2’08”49) e Carmen Haro (2’08”51), con terza l’elvetica Selina Gadient (2’08”77).