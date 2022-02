Sci alpino: per Da Canal e Albano il miglior risultato stagionale a Sarntal

Tornano prepotentemente in zona punti Carlotta Da Canal e Giulia Albano che questa mattina a Sarntal/Sarentino (Alto Adige) nel SuperG di Coppa Europa di Sci alpino femminile conquistano il miglior risultato stagionale: nel 2021/2022 mai erano entrate nelle migliori trenta della classifica, con la Da Canal che fa segnare anche la sua miglior prestazione di sempre nel circuito continentale.



Classifica generale che vede quattro austriache e una svizzera nelle prime cinque posizioni (che diventano sei e tre se si scende fino al 10° posto), con vittoria che va a Franziska Gritsch (1’12”58), a precedere l’elvetica Jasmina Suter (1’13”20) e la connazionale Vanessa Nussbaumer (1’13”61).



Poi, ancora Austria, al 4° e 5° posto, con Emily Schoepf e Lena Wechner e, 11°, la migliore delle sei azzurre che entrano in zona punti, Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’14”14; a 53/100 dal podio e a soli tre dalla ‘Top ten’); 18° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’14”68); 20° Monica Zanoner (Cse; 1’14”75); 36° Federica Sosio (Cse; 1’15”70); 40° Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’15”93); 47° Elena Dolmen (Cse; 1’16”41); 56° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’17”40); non ha concluso la gara Héloïse Edifizi (Club de Ski).



EC Snowboard



Prima giornata della Coppa Europa di Snowboardcross, ieri, a Dolni Morava (Repubblica Ceca), gara vinta dal tedesco Leon Ulbricht. In seconda e terza posizione lo spagnolo Alvaro Romero e l’austriaco Marco Dornhofer, con l’alpino Michele Godino quarto.



Coppa Europa di Snowboard, specialità Big Air, in programma a Kotelnica Bialczanska (Polonia), il 12 febbraio, dove sono iscritti, tra gli altri, Loris Framarin (Cse) e Leo Framarin (Sc Crammont MB), accompagnati dal tecnico azzurro Jacopo Thomain.



Sci alpino * programma gare Vd’A



Lo Slalom Cuccioli 1 e 2, circuito Cva Energie, in programma domenica 6, trasloca dalla sede originaria di Champorcher a Pila: dalle 10, sulla pista La Nouva, con organizzazione invariata, affidata allo Sc Mont Glacier, trofeo Casadei.