PECHINO 2022: curling, Azzurri vincenti all'esordio del doppio misto battuti gli Stati Uniti 8-4 e la Svizzera 8-7

E' iniziata con una doppia vittoria la lunga marcia del Curling azzurro. Nel doppio misto Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno battuto nettamento in 8 end la coppia statunitense Viky Persinger e Christofher Plys per 8 a 4.

Decisivo è stato il secondo end quando la coppia azzurra ha inflitto un secco 4 a 0 agli avversari che nel corso delle partite successive hanno tentato un recupero fino a ottenere uno svantaggio di 5 a 4 nel sesto confronto. Costantini e Mosanes hanno reagito nelle ultime due partite. Un errore poi della Persinger nell'ultimo tiro ha concesso agli azzurri la certezza della vittoria.

Più sofferta la seconda gara contro la Svizzera. E' stato necessario l'extra End per la coppia azzurra per chiudere con successo la partita dopo aver terminato 7-7 i regolari otto turni. Dopo un primo vantaggio svizzero e un successivo 3-0 azzurro in risposta, nel sesto end Jerry Perret e Martin Rios si sono portati in vantaggio sul 5-6.

Gli ultimi due confronti hanno permesso di recuperare lo svantaggio e arrivare allo spareggio dove l'ultima stone decisiva è stata posata da Stefania Costantini con eccellente precisione.