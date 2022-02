Cancellata la tappa di Coppa del mondo di sci di velocità a Vars

E’ stata ufficialmente cancellata a causa delle forti raffiche di vento, la tappa di Coppa del mondo di sci di velocità sulla pista francese di Vars. Dopo la sospensione nella prima giornata di gare, l’organizzazione per motivi di sicurezza ha dovuto definitivamente arrendersi per la gara maschile e femminile. Si attendono quindi le decisioni della Federazione internazionale per eventualmente ricollocare la gara nel calendario della stagione.