Biathlon: la squadra Asiva in pista nella tappa della Valdidentro

Campionati italiani Juniores, Giovani e Aspiranti, e anche quinta tappa del circuito di Coppa Italia Fiocchi, Senior e giovanile, sabato e domenica, in Valdidentro (Sondrio) dove sarà presente una folta rappresentanza valdostana, a contendersi i titoli dell’Individuale, nella prima giornata, e delle Staffette, nel secondo giorno.



Per la squadra Asiva, gli allenatori Marino Oreiller e Gianni Gens hanno convocato: Giorgia Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB), Alice Pacchiodi (Gs Godioz), Alessia Martini, Andrea Cecchellero, Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), Laurent Curtaz (Sc Brusson), Pietro Segor, Thierry Bianquin (Gs Godioz), Leonardo Mosquet (Sc Sarre), Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche). Al via anche il gruppo Project Biathlon, con gli allenatori Denis Oreiller e Rayan Chapellu: Michelle Saracco, Amélie Dherin, Ambra Fosson (Sc Brusson), Nicole Carlin, Valentina Naudin, Coralie Martin (Sc Granta Parey), Noelie Navillod, Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes), Sidonie Silvani, Chaira Barailler, Cecilia Martinet (Sc Bionaz Oyace), Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso), Elisa Stevenin, Alessandro Rizzi (Sc Champorcher), Axel Navillod, Manuel Contoz, Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Edoardo Pesce (Gs Godioz), Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace).



CpI Scialpinismo



Coppa Italia giovanile di Scialpinismo, il 12 e 13 febbraio, a Forni Avoltri (Udine), dove saranno disputate una Sprint e un’individuale. In avvicinamento all’appuntamento friulano, la squadra Asiva è attesa da due allenamenti, a Crevacol e Pila, l’8 e 9 febbraio. Con l’allenatore Emanuel Conta al lavoro ci saranno Laurent Battendier e Gabriele De Pieri (Sc C. Gex).



Sci alpino



Gigante Fis femminile, oggi, a Les Diablerets (Svizzera), vinto dall’elvetica Sarah Zoller (2’13”36). Scivola di quattro posizioni rispetto a metà gara e conclude in nona posizione Annette Belfrond (Cse; 2’16”05).



CdM Sci velocità



Cancellate, a causa del forte vento, le prime due ‘run’ della Coppa del Mondo di Sci di velcoità, a Vars (Francia). Domani sono confermate, almeno al momento, le semifinali e finali, dove saranno al via Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino) e l’azzurra Valentina Greggio.