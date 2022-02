Snowboard: incetta di podi dei rider rossoneri a Prato Nevoso

Tappa di Coppa Italia di Snowboard Slope style e Big Air a Prato Nevoso (Cuneo) con gli atleti dei sodalizi valdostani a far man bassa di vittorie, piazzamenti sul podio o a ridosso; nel Big Air i valdostani si sono imposti in cinque delle otto categorie.





Categoria Ragazzi * CpI Slope Stype – Al femminile, vittoria della piemontese Leila Martinelli (41.66 punti) davanti alla corregionale Yaci Garberoglio (35.09) e a Martina Casi Sc Crammont MB; 34.66), con 5° Vittoria Corbari (Sc Crammont MB; 31.33). In campo maschile, terzo gradino del podio per Giovanni Colombo (Sc Crammont MB; 75.00 punti), preceduto dalla coppia piemontese Jacopo Sonderskov Nielsen (85.00) e Lorenzo Scafidi (81.00). ottavo Alexis Marco Jourgeaud (Sc Crammont MB; 53.00); 11° Lorenzo De Pace (We Snowboard Cervinia); 16° Giovani D’Acierno (Sc Crammont MB) Categoria.





Allievi * CpI Slope Stype – Ancora un terzo posto, con Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur; 67.33), alle spalle della piemontese Stella Accati (80.00) e della trentina Stella Maria Angeli (69.33); 6° Claudia Oriller (Aosta Snowboard club; 32.33). nei maschi, vittoria del trentino Emanuele Di Matteo (95.00). al 7° posto Francesco Colombo (Sc Crammont MB; 71.00); 10° George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia); 12° Emanuele Casi (Sc Crammont MB); 16° Federico Casi (Sc Crammont MB); 19° e 20° Jean Paul Bressan (Aosta Snowboard club) e Vittirio Claudio Fubini (We Snowboard Cervinia).





Categoria Aspiranti * CpI Slope Stype – La trentina Elena Luciani (50.00) ha preceduto Greta Fiorito (Aosta Snowboard club; 30.00). Al maschile, s’impone Andrea Benvenuti (We Snowboard Cervinia; 90.00). Al 9° posto Marcello Pesa (Aosta Snowboard club; 51.00); 11° Leo Bartoletti (Sc Crammont MB); 12° Lorenzo Forlin (Aosta Snowboard club); dal 14° al 16° posto Matthias Welf, Francesco Corrado Borghese (Sc Gressoney MR) e Federico De Luca (We Snowboard Cervinia).





Categoria Juniores * CpI Slope Stype – Salgono sul primo e terzo gradino del podio Kevin Ivan Cassera (Sc Crammont MB; 94.66) e Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club; 83.00), con piazza d’onore al trentino Francesco Jogna-Prat (90.00). in 10° e 11° posizione Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB) e Simone Stabile (Aosta Snowboard club).



Categoria Seniores * CpI Slope Stype – Sesta posizione di Matteo Zilio (Sc Crammont MB; 31.00) nella gara vinta dall’altoatesino David Stuefer (93.00).